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В Ірані вперше в історії жінка балотується у президенти
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В Ірані вперше в історії жінка балотується у президенти

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Зохре Елахян
Колишня законодавиця Ірану Зохре Елахян показує свій документ, що посвідчує особу, під час реєстрації свого імені як кандидата на президентських виборах Тегеран, Іран, 1 червня 2024 року. AP/Vahid Salemi

Зохре Елахян стала першою жінкою в історії, яка зареєструвалася на позачергові президентські вибори в Ірані.

Про це пише англійська редакція ліванського Al Mayadeen.

Як пише агентство, жінка це зробила, після смерті президента Ібрагіма Раїсі, який загинув у авіатрощі.

"Девіз мого уряду — здоровий уряд, здорова економіка та здорове суспільство", — сказала Елахян.

Кілька відомих іранських політичних діячів також приєдналися до кампанії, включаючи колишнього голову парламенту Алі Ларіджані. Окрім нього ще одним кандидатом на майбутніх виборах є колишній голова Вищої ради національної безпеки Ірану Саїд Джалілі. Він відомий своєю непохитною позицією у зовнішній політиці, зокрема щодо переговорів і відносин із Заходом і Сполученими Штатами.

30 травня розпочалася реєстрація кандидатів на 14 президентські вибори в Ірані. Вона триватиме до 3 червня. З 4 червня кандидатури тиждень розглядатиме Рада вартових конституції щодо відповідності кваліфікації претендента посаді президента країни. Остаточний список учасників опублікують 11 червня. Позачергові президентські вибори заплановано на 28 червня.

Що відомо про катастрофу гелікоптера, на борту якого був президент Ірану

19 травня на північному заході Ірану сталася аварія з гелікоптером, який перевозив президента країни Ібрагіма Раїсі. Вертоліт "здійснив жорстку посадку" у гірському масиві. Аварія спричинила багатогодинну пошуково-рятувальну операцію за підтримки ЄС і Туреччини. Місцевість, де сталася аварія скеляста і важкодоступна, а крім того пошуки вертольота ускладнили дощ і туман.

Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що Раїсі літав на вертольоті Bell 212 американського виробництва.

Зранку 20 травня в Ірані офіційно підтвердили загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі в результаті аварії вертольота в гірській провінції Східний Азербайджан. Влада Ірану виключила диверсію під час авіатрощі. Разом з ним летіли глава МЗС та низка державних діячів ісламської республіки. Усі пасажири та члени екіпажу повітряного судна загинули.

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