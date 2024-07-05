Опозиціонера Кара-Мурзу перевезли в лікарню, адвокати не змогли його побачити

Російського опозиційного політика Володимира Кара-Мурзу увечері 4 липня перевели з колонії суворого режиму Омська до обласної лікарні області. До нього поїхали його захисники, але так і не змогли побачити засудженого.

Про це повідомила 5 липня дружина політика Євгенія Кара-Мурза.

Про переведення в Обласну лікарню №11 УФСВП Росії адвокатів Кара-Мурзи повідомили в другій половині дня, після того як захисники 5 годин чекали на побачення з ув'язненим.

Коли адвокати приїхали в лікарню, їм спершу повідомили, що в'язня не привозили, а вже після закінчення робочого підтвердили привезення Кара-Мурзи і сказали приходити наступного дня.

"У п'ятницю вранці адвокатам спочатку повідомили, що його ще не до кінця оформили, потім, що його обстежують лікарі, потім, що прохід адвокатів здійснюється тільки після 14-ї години, попри те, що працівник так і не зміг пояснити, якими правилами це встановлено, потім, що треба розвантажити транспорт, який прибув, потім, що пропустять після ще однієї адвокатки, яка сказала, що третій день не може потрапити", — переповіла Євгенія Кара-Мурза.

Наприкінці робочого дня адвокатам повідомили, що робочий день закінчився, а в суботу та неділю в закладі вихідні.

Володимир Кара-Мурза, за словами його представників, страждає на полінейропатію — хворобу, спричинену двома важкими отруєннями.

Що відомо про Володимира Кара-Мурзу та його ув'язнення

Володимир Кара-Мурза — російський тележурналіст, режисер, колумніст, політичний і громадський діяч, публіцист. Федеральний координатор громадського руху "Відкрита Росія".

У 2015 році в Москві Кара-Мурзу отруїли, в результаті цього він мало не помер. Сам політик впевнений у тому, що його отруєння — помста за опозиційну діяльність, зокрема, за лобіювання на Заході санкцій проти російських чиновників у зв'язку з убивством Сергія Магнітського, анексією Криму і вбивством Бориса Нємцова.

Згодом Кара-Мурза був заарештований у Москві у квітні 2022 року за виступ проти війни Росії проти України. Відтоді Кремль висунув проти Кара-Мурзи додаткові звинувачення.

Уряди та правозахисні організації по всьому світу закликали до звільнення Кара-Мурзи. У січні 2022 року Державний департамент США розпочав кампанію "Без справедливого приводу", яка закликає до звільнення Кара-Мурзи та інших політичних в'язнів у всьому світі. У травні 2022 року Amnesty International визнала Кара-Мурзу в'язнем сумління.

У березні 2023 року Мінфін США запровадив санкції проти російських посадовців, причетних до ув’язнення опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.

"Сенатор США Джон Маккейн назвав Кара-Мурзу «одним з найбільш пристрасних і ефективних прихильників ухвалення "закону Магнітського"». Сергій Магнітський був адвокатом і аудитором, який викрив масштабну схему податкового шахрайства російських чиновників, після чого був заарештований і утримувався під вартою російською владою, піддавався фізичному насильству і психологічному тиску і помер у слідчому ізоляторі в Москві", — зауважили тоді у Мінфіні США.

17 квітня Московський міський суд виніс вирок у справі політика Володимира Кара-Мурзи. Опозиціонера засудили до 25 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Санкції проти Росії за ув'язнення Кара-Мурзи

21 квітня 2023 року Велика Британія запровадила санкції проти росіян, які причетні до отруєння та арешту Кара-Мурзи.

Європейський Союз 5 червня також запровадив санкції проти дев'яти росіян, причетних до арешту Володимира Кара-Мурзи.

Австралія 7 грудня запровадила санкції проти 13 громадян Росії, причетних до отруєння опозиційного політика і журналіста Володимира Кара-Мурзи.

Рада ЄС 29 січня схвалила додаткові обмеження проти 4 людей та однієї організації за порушення прав людини щодо Кара-Мурзи.