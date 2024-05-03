Вдова Навального стала лауреаткою премії Deutsche Welle за свободу слова

Вдова російського опозиціонера Олексія Навального Юлія Навальна та його Фонд боротьби з корупцією стали 10-ми лауреатами премії Deutsche Welle за свободу слова.

Про це повідомила DW у п’ятницю, 3 травня, у День свободи преси.

Церемонія нагородження відбудеться в Берліні 5 червня.

"Юлія Навальна від самого початку підтримувала політичну діяльність свого чоловіка Олексія Навального в боротьбі за свободу преси й свободу думки в Росії — попри всі ризики, постійні загрози й особисті обмеження”, — заявив генеральний директор DW Петер Лімбурґ.

Він додав, що схиляється перед “її непохитною мужністю, її переконаннями й силою, з якою вона бореться за вільну Росію і відстоює інтереси тих, кого Володимир Путін хоче змусити замовкнути".

Що відомо про смерть Навального у російській в'язниці

У п'ятницю, 16 лютого, у Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний помер у тюрмі після прогулянки.

17 лютого прессекретарка російського опозиціонера Навального Кіра Ярмиш підтвердила його смерть у тюрмі та заявила, що Навального убили. Згодом Ярмиш написала, що адвокат та мати Навального приїхали до салехардського моргу, але він виявився зачиненим, хоча у колонії запевняли, морг працює і тіло опозиціонера знаходиться там.

Німецьке видання Bild повідомило, що президент РФ Володимир Путін хотів отримати агента Вадима Красікова, який сидить у німецькій в'язниці. Обговорювалося, що в обмін Путін звільнить Навального.

19 лютого прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявила, що причина смерті російського опозиціонера Олексія Навального досі "не встановлена".

19 лютого високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС запропонував перейменувати європейський режим санкційза порушення прав людини на честь Навального.

22 лютого мати Навального заявила, що їй показали тіло сина, але російська влада ставить їй умови, де і як він повинен бути похований. До того ж за її словами, їй почали"погрожувати".

Згодом соратники Навального, який помер у в'язниці, заявили, що готувався обмін політика і пов'язали його смерть з обміном.

1 березня Навального поховали на Борисівському кладовищі у Москві.