НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вдова Навального стала лауреаткою премії Deutsche Welle за свободу слова
Олексій НавальнийМЕДІАЗМІПреміяПодіїСвітПолітика

Вдова Навального стала лауреаткою премії Deutsche Welle за свободу слова

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Вдова Навального стала лауреаткою премії Deutsche Welle за свободу слова
Юлія Навальна, вдова Олексія Навального, під час інтерв'ю Німецькому агентству преси (dpa) на полях саміту Людвіга Ерхарда в Тегернзее. 19 квітня 2024 року, Баварія, Гмунд-ам-Тегернзее. Getty Images/picture alliance/Peter Kneffel

Вдова російського опозиціонера Олексія Навального Юлія Навальна та його Фонд боротьби з корупцією стали 10-ми лауреатами премії Deutsche Welle за свободу слова.

Про це повідомила DW у п’ятницю, 3 травня, у День свободи преси.

Церемонія нагородження відбудеться в Берліні 5 червня.

"Юлія Навальна від самого початку підтримувала політичну діяльність свого чоловіка Олексія Навального в боротьбі за свободу преси й свободу думки в Росії — попри всі ризики, постійні загрози й особисті обмеження”, — заявив генеральний директор DW Петер Лімбурґ.

Він додав, що схиляється перед “її непохитною мужністю, її переконаннями й силою, з якою вона бореться за вільну Росію і відстоює інтереси тих, кого Володимир Путін хоче змусити замовкнути".

Що відомо про смерть Навального у російській в'язниці

У п'ятницю, 16 лютого, у Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний помер у тюрмі після прогулянки.

17 лютого прессекретарка російського опозиціонера Навального Кіра Ярмиш підтвердила його смерть у тюрмі та заявила, що Навального убили. Згодом Ярмиш написала, що адвокат та мати Навального приїхали до салехардського моргу, але він виявився зачиненим, хоча у колонії запевняли, морг працює і тіло опозиціонера знаходиться там.

Німецьке видання Bild повідомило, що президент РФ Володимир Путін хотів отримати агента Вадима Красікова, який сидить у німецькій в'язниці. Обговорювалося, що в обмін Путін звільнить Навального.

19 лютого прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявила, що причина смерті російського опозиціонера Олексія Навального досі "не встановлена".

19 лютого високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС запропонував перейменувати європейський режим санкційза порушення прав людини на честь Навального.

22 лютого мати Навального заявила, що їй показали тіло сина, але російська влада ставить їй умови, де і як він повинен бути похований. До того ж за її словами, їй почали"погрожувати".

Згодом соратники Навального, який помер у в'язниці, заявили, що готувався обмін політика і пов'язали його смерть з обміном.

1 березня Навального поховали на Борисівському кладовищі у Москві.

Топ дня
Великдень 2024: традиції, паски та писанки, де та коли дивитися богослужіння
Великдень 2024: традиції, паски та писанки, де та коли дивитися богослужіння
Журналіст
Україна піднялася в рейтингу свободи преси – "Репортери без кордонів"
Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати
Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати Важливо
Протест проти ухвалення законопроєкту про "іноагентів" у Тбілісі
Протести в Грузії: як законопроєкт про "іноагентів" може зашкодити євроінтеграції країни
Джерела повідомили про масштабну кібератаку ГУР на інтернет та мобільний звʼязок Татарстан
Джерела повідомили про масштабну кібератаку ГУР на інтернет та мобільний звʼязок у Татарстані

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Похорон Навального
Хакери викрали базу даних російських в’язнів, щоб помститися за смерть Навального — CNN
Байден і Шольц
За тиждень до смерті Навального Байден та Шольц обговорювали його можливий обмін — WSJ
ЄС запровадив санкції проти РФ через смерть Навального
ЄС запровадив санкції проти РФ через смерть Навального
Путін заявив, що був згоден обміняти Навального
Путін заявив, що був згоден обміняти Навального
На початок