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Король Чарльз ІІІ прийняв відставку Сунака з посади прем'єр-міністра
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Король Чарльз ІІІ прийняв відставку Сунака з посади прем'єр-міністра

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Букінгемський палац підтвердив відставку Сунака з поста прем'єр-міністра
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. AP

Букінгемський палац підтвердив, що король Чарльз ІІІ прийняв відставку лідера консерваторів Ріші Сунака з посади прем'єр-міністра Великої Британії.

Про це пише ВВС з посиланням на заяву палацу.

"Сьогодні вранці шановний член парламенту Ріші Сунак мав аудієнцію у короля та подав у відставку з посади прем’єр-міністра та першого лорда казначейства, яку його величність милостиво прийняв", — йдеться у заяві.

За даними ВВС, Сунак залишив президентський палац. Після цього туди прибув лідер лейбористів Кір Стармер.

Раніше Сунак, партія якого програла парламентські вибори, у п'ятницю, 5 липня, виступив зі своєю прощальною промовою біля резиденції прем'єра на Даунінг-стріт, 10. Він взяв на себе відповідальність за поразку і повідомив, що згодом піде з посади очільника партії.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак привітав лідера лейбористів Кіра Стармера з перемогою на дострокових парламентських виборах, які відбулися 4 липня. Лейбористи з понад 400 депутатами отримали більшість у 650-місцевій палаті.

Це найгірший результат консерваторів за кількістю місць в історії. Це також найвищий показник ліберал-демократів з 1923 року.

З-поміж відомих консерваторів, які вже офіційно програли і в новому парламенті засідати не будуть, можна назвати міністра оборони Гранта Шеппса і лідерку Палати громад розпущеного парламенту Пенні Мордаунт, яка 2022 року претендувала на посаду лідера партії, але поступилася Ріші Сунаку. Також стало відомо, що експрем'єрка Ліз Трасс втратила своє місце у парламенті. Вона поступилася лейбористу із програшем у приблизно 600 голосів. Сам Сунак зберіг своє місце в Річмонді у Йоркширі.

Президент Володимир Зеленський подякував Сунаку за підтримку України.

Велика Британія отримає свій перший лейбористський уряд після 14 років правління консерваторів.

22 травня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що отримав згоду від монарха держави Чарльза III на проведення дострокових виборів у парламент. За його словами, вони відбудуться 4 липня.

30 травня у Британії розпустили парламент перед достроковими виборами, які відбудуться 4 липня. Після розпуску кожне місце в Палаті громад стає вакантним.

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