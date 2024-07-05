Лейбористи офіційно перемогли на виборах у Британії, Сунак привітав Стармера

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак привітав лідера лейбористів Кіра Стармера з перемогою на дострокових парламентських виборах, які відбулися 4 липня. Підрахунок голосів завершили ще не у всіх виборчих округах, але лейбористи вже офіційно перемогли в 410 з них, що забезпечує їм комфортну більшість у 650-місцевій палаті. Президент Володимир Зеленський подякував Сунаку за підтримку України.

Про це повідомляє ВВС.

Сунак у своїй промові після того, як стало відомо, що він зберіг своє місце в Річмонді у Йоркширі, сказав, що “лейбористи перемогли на цих виборах” і що він подзвонив Кіру Стармеру, щоб привітати його.

"Сьогодні передача влади з рук у руки пройде в мирній і впорядкованій манері, з доброю волею з усіх боків. Це має дати нам усім упевненість у стабільності та майбутньому нашої країни. Британський народ сьогодні виніс протверезний вердикт, багато чому потрібно навчитися... і я беру на себе відповідальність за поразку", — сказав Сунак.

Кір Стармер і міністр фінансів у тіньовому уряді Рейчел Рівз, якій пророкують другий за значущістю пост у майбутньому уряді, упевнено перемогли у своїх виборчих округах.

У короткій промові після оголошення результатів Стармер, зокрема, сказав: "Зміни починаються просто тут, тому що це ваша демократія, ваша спільнота, ваше майбутнє. Ви проголосували. Тепер настав час нам виконувати обіцянки".

За поточними прогнозами, це буде найгірший результат консерваторів за кількістю місць в історії. Це також буде найвищий показник ліберал-демократів з 1923 року.

З-поміж відомих консерваторів, які вже офіційно програли і в новому парламенті засідати не будуть, можна назвати міністра оборони Гранта Шеппса і лідерку Палати громад розпущеного парламенту Пенні Мордаунт, яка 2022 року претендувала на посаду лідера партії, але поступилася Ріші Сунаку. Також стало відомо, що експрем'єрка Ліз Трасс втратила своє місце у парламенті. Вона поступилася лейбористу із програшем у приблизно 600 голосів.

BBC також прогнозує, що явка виборців становитиме 60% по всій Великій Британії. Це буде друга найнижча явка на виборах у Британії з 1885 року. Нижчою була лише 59% у 2001 році.

Також повідомляється, що в новій Палаті громад буде рекордна кількість жінок.

"Наразі було проголосовано близько 242 жінок-депутатів – і підрахунок ще не закінчено. Це перевищує попередній історичний максимум у 220, який був встановлений у 2019 році", — пише ВВС.

Пізніше в п'ятницю Сунак, а потім Стармер вирушать у Букінгемський палац на аудієнцію до короля Чарльза III.

Велика Британія отримає свій перший лейбористський уряд після 14 років правління консерваторів.

У світі вже вітають Стармера з пермогою лейбористів на виборах

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс вже надіслав вітання Стармеру у зв’язку з перемогою лейбористів.

Гарріс сказав, що “відносини між Ірландією та Великою Британією мають велике значення для всіх людей на цих островах”. І він зі Стармером поділяє бажання, щоб у наступні роки це посилювалося.

“Я з нетерпінням чекаю якнайшвидшої взаємодії з майбутнім прем’єр-міністром і взаємовигідних і продуктивних відносин між нами”, — наголосив ірландський прем’єр.

Також Стармера привітав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Вітаю Кіра Стармера з історичною перемогою на виборах у Великій Британії. Попереду багато роботи для побудови більш прогресивного, справедливого майбутнього для людей по обидва боки Атлантики. До роботи, друже”, — написав Трюдо у соцмережі Х.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог також надіслав свої привітання Стармеру з успіхом на загальних виборах.

У заяві, розміщеній на сайті X, Герцог сказав, що Ізраїль буде працювати зі Стармером і його новим урядом, щоб "повернути викрадених людей до їхніх домівок, створити краще майбутнє для регіону, а також продовжити і зміцнити тісну дружбу між Ізраїлем і Великою Британією".

Він також висловив подяку Ріші Сунаку за "його лідерство і підтримку Ізраїлю, особливо в цей важкий час".

Зеленський подякував Сунаку за співпрацю

"Я вдячний моєму доброму другу Ріші Сунаку за постійну підтримку уряду Великої Британії під його керівництвом. Танки Challenger, ракети Storm Shadow, тренування наших пілотів на F-16 і перша двостороння угода про співпрацю в галузі безпеки - це лише деякі з наших спільних досягнень, які Україна ніколи не забуде", — написав Зеленський.

Раніше неофіційні дані єдиного екзитполу, підготовленого Ipsos для BBC, ITV News та Sky News, показали, що лейбористи на чолі з Кіром Стармером отримали 410 місць у новому парламенті. Консервативна партія зазнає значної поразки — вона отримує 131 мандат.

На третьому місці — партія "Ліберальні демократи" (61 місце), за нею йдуть правопопулістська партія Reform UK (13), Шотландська національна партія (10), "зелені" (2), інші партії та незалежні кандидати (23).

22 травня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що отримав згоду від монарха держави Чарльза III на проведення дострокових виборів у парламент. За його словами, вони відбудуться 4 липня.

30 травня у Британії розпустили парламент перед достроковими виборами, які відбудуться 4 липня. Після розпуску кожне місце в Палаті громад стає вакантним.