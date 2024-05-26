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Британський прем'єр пообіцяв повернути військовий заклик у разі перемоги на виборах
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Британський прем'єр пообіцяв повернути військовий заклик у разі перемоги на виборах

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Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. AP

Велика Британія повернеться до практики призову на військову службу, якщо Консервативна партія збереже владу після виборів до парламенту 4 липня.

Про це прем'єр-міністр Ріші Сунак написав у авторській статті, опублікованій газетою The Mail on Sunday.

Видання зазначає, що Сунак і його радники, які підготували план, побоюються загрози, що зростає з боку авторитарних країн, до яких Лондон зараховує Іран, Китай, КНДР і Росію. Передвиборна ініціатива ТоріПолітична партія у Британії. передбачає, що після досягнення 18 років та закінчення школи молоді британці та британки повинні будуть або 1 рік відслужити у Збройних силах, або присвятити 25 днів (2 вихідні щомісяця протягом 1 року) корисній роботі, допомагаючи співробітникам поліції, комунальних служб чи системи охорони здоров'я.

"Тим, хто скаржиться на те, що робити таку службу обов'язковою є нерозумно, я відповім, що бути громадянином означає не тільки користуватися своїми правами, а й виконувати обов'язки", — написав Сунак.

Як пояснив Сунак, план не стане поверненням до загального заклику в його колишньому вигляді, який діяв у Британії до 1960 року. За його словами, військову службу оберуть лише небагато з випускників шкіл, яким доведеться пройти досить суворий відбір, щоб потрапити до лав Збройних сил.

У Сунака є дві дочки і він чекає того віку, а їм по 10 та 11 років, коли вони "пройдуть свою державну службу". Премʼєр пише, що "наша нова Нацслужба – це не призов".

Вартість втілення плану в життя оцінюється правлячою партією консерваторів 3,2 мільярди доларів на рік. З моменту приходу до влади у 2010 році Торі послідовно скорочували чисельність Збройних сил, яка зараз налічує 183 тисяч військових з урахуванням 33 тисяч резервістів-добровольців. В опозиційній Лейбористській партії ініціативу Сунака назвали "відчайдушною спробою" підняти рейтинг Торі напередодні виборів, на яких, згідно з усіма опитуваннями, на них чекає нищівна поразка.

У всьому світі близько 85 країн мають певну форму обов’язкової військової підготовки. Найдовший термін служби — 11 років для північнокорейських чоловіків.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 22 травня заявив, що отримав згоду від монарха держави Чарльза III на проведення дострокових виборів у парламент. За його словами вони відбудуться 4 липня. Як повідомляє BBC, Сунак зазначив, що напередодні він попросив короля Чарльза III розпустити британський парламент 30 травня.

Як пише Bloomberg, Сунак і його Консервативна партія стикаються з кількома проблемами, серед яких, зокрема, падіння рівня життя пересічних британців після пандемії коронавірусу включаючи ціни на товари та послуги, а також на житло.

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