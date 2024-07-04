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Орбан планує поїздку у Москву. У ЄС відреагували
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Орбан планує поїздку у Москву. У ЄС відреагували

Оновлено
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Орбан
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва планує здійснити візит до Москви.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерело в уряді Угорщини.

За даними співрозмовника журналістів, міністр закордонних справ Петер Сійярто також супроводжуватиме Орбана до Кремля. Сійярто відвідував Росію понад п’ять разів після того, як Москва вторглася в Україну в лютому 2024 року.

Раніше про візит Орбана з посиланням на власні джерела повідомив журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані, який пише про Центрально-Східну Європу.

"Очікується, що завтра Віктор Орбан поїде до Москви, лише через кілька днів після того, як він здійснив несподіваний візит до Києва у вівторок, як повідомили мені різні посадовці. Міністр закордонних справ Петер Сіярто (приятель Лаврова) теж їде. Який початок головування Угорщини в Раді ЄС", — написав він у соцмережі Х.

Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що Угорщина, яка з 1 липня головує у Раді Євросоюзу, не має мандату на взаємодію з Росією від імені ЄС.

"Ротаційне головування в ЄС не має мандату контактувати з Росією від імені Євросоюзу. Позиція Європейської ради однозначна: Росія є агресором, Україна є жертвою. Жодні обговорення щодо України не можуть відбуватися без України", — написав він у соцмережі Х.

2 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва і зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі Орбан закликав розглянути припинення вогню. За його словами, це може прискорити мирні переговори. Водночас він відзначив мирні ініціативи президента України, але, за його словами, на їхнє втілення потрібно "багато часу".

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