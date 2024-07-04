Путін знову заговорив про умови мирних переговорів

Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що припинення вогню на фронті неможливе до початку мирних перемовин з Україною.

Про це він сказав 4 липня на пресконференції після саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Казахстані, цитують "РИА Новости".

Що ще сказав Путін:

Москва не може оголошувати про припинення вогню "в надії на позитивні кроки з іншого боку";

завершення війни через посередників неможливе, але РФ не проти самого посередництва як такого. Водночас лідер Кремля вважає "основним питанням" повноваження посередників;

Росія "серйозно ставиться" до заяв кандидата в президенти США Дональда Трампа про припинення війни;

Путін знову сказав про незаконність теперішньої української влади і вважає, що "в умовах узурпації влади в Україні звертатися до Верховної ради безглуздо";

Стамбульські домовленості щодо України залишаються "на столі" й можуть стати основою перемовин.

У червні американська газета The New York Times опублікувала 17-сторінковий документ, який, як стверджується, був проєктом мирної угоди між Україною та РФ у 2022 році. Серед умов миру — окупація Криму, позаблоковість України, російська мова як державна та обмеження на військо.

Що відомо про попередні заяви Путіна

Перед Глобальним самітом миру, 14 червня на зустрічі з керівництвом МЗС Росії Володимир Путін заявив, що однією з умов для початку переговорів із Києвом є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також Україна має заявити про відсутність планів вступити в НАТО.

При цьому російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вважає некоректним ставити питання про те, що ініціатива Путіна щодо України схожа на пропозицію про капітуляцію, передають "РИА Новости".

На заяву відреагували також в МЗС України. У відомстві зазначили, що поява низки заяв від очільника Кремля Володимира Путіна за день до початку Глобального саміту миру свідчить про те, що Росія насправді боїться справжнього миру.

"Всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви й нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому заході", — йдеться у повідомленні.

Зі свого боку в Офісі президента заявили, що Росія не має бажання припиняти війну, а пропозиції Путіна свідчать про "нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії".