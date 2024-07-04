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Зеленський про припинення вогню: "Який буде наступний крок, якщо Путін зірве цю домовленість"
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Зеленський про припинення вогню: "Який буде наступний крок, якщо Путін зірве цю домовленість"

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю виданню Bloomberg. Скриншот з відео

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню між Україною та Росією можливе лише на "зрозумілому" міжнародному майданчику в присутності лідерів країн, яким довіряють.

Про це президент розповів в інтерв'ю Bloomberg.

"Поясню з приводу припинення вогню: у нас були сотні зустрічей ще з часів мінських угод багато років тому. Сторони домовлялися про припинення вогню між Україною та Росією, і РФ все це постійно зривала і вбивала наших людей. Тому (це можливо – ред.) тільки якщо це відбудеться на зрозумілому міжнародному майданчику в присутності лідерів країн, яким довіряють", – сказав він.

Зеленський підкреслив, що стосовно припинення вогню потрібен дуже чіткий план, адже РФ у цей час може накопичувати нові сили на окупованих територіях.

"Ми повинні розуміти, що Росія не буде використовувати припинення вогню, щоб накопичувати техніку на нашій території, яку вони окупували, бо ми їх не будемо зупиняти ударами. Вони зможуть зосередити сильний кулак, після цього звинуватити нас, як це вже було, що ми порушили припинення вогню і знову почати вторгнення", – пояснив президент.

Зеленський підкреслив, що дуже просто домовитися про припинення вогню, однак дуже складно його втримати. Крім цього, за його словами, важливо знайти відповіді, що буде після цього.

"Питання багатьом, хто говорить про припинення вогню. І це нормально, що люди про це говорять. Та далі слідує моє питання: окей, який другий крок? Який третій крок? Який крок, коли Путін зірве ці домовленості? Після припинення вогню через місяць Путін виведе війська? Хто гарантуватиме, що він виведе війська з наших окупованих територій? І далі тиша, бо відповідей — немає", – сказав він.

На запитання, хто з країн може виступити третьою стороною у можливих мирних перемовинах між Росією та Україною, Зеленський відповів, що це — США та Китай.

"Я знаю, що у них між собою є дуже великі питання. Але якщо ми хочемо, щоб ця війна завершилася справедливо для України та світу, їм доведеться знаходити десь якісь позиції, щоб зупинити Путіна. В іншому випадку буде запропоноване закінчення війни, яке не буде справедливим для України", – резюмував глава держави.

Під час свого візиту до Києва угорський прем'єр Віктор Орбан запропонував Володимиру Зеленському розглянути питання припинення вогню. За його словами, це може прискорити мирні переговори. Водночас він відзначив мирні ініціативи президента України, але, за його словами, на їхнє втілення потрібно "багато часу".

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