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Більшу частину доби 5 липня застосовуватимуть три черги графіків відключень — Укренерго
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Більшу частину доби 5 липня застосовуватимуть три черги графіків відключень — Укренерго

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Лампочка, світло
Лампочка, світло. Getty Images

У п'ятницю, 5 липня, в Україні обмеження електроенергії діятимуть протягом доби. Обленерго застосовуватимуть три черги графіків відключень протягом 20 годин.

Про це повідомляє Укренерго.

"Завтра, 5 липня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби. З 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги", — йдеться у повідомленні.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Тим часом у ДТЕК повідомили, що у Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині може застосовуватись світло-сіра зона відключень.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою. Зменшення обсягів відключень прогнозується наприкінці липня.

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