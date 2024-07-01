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Україна отримала універсальний "машинний зір" для безпілотників від американської компанії Auterion. Що відомо
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Україна отримала універсальний "машинний зір" для безпілотників від американської компанії Auterion. Що відомо

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Україна отримала універсальний машинний зір Skynode S для дронів від компанії зі Сполучених Штатів Auterion.

Про це повідомляє пресслужба проєкту "Армія дронів".

Зазначається, що Skynode S є готовою мініатюрною платою із системою пасивного охолодження. При цьому він створений на відкритій архітектурі, може інтегруватися у будь-який дрон, а також легко модернізуватись. Skynode S оснащений сучасним комп'ютерним зором, що дає змогу українським силам протидіяти втраті функцій GPS і радіочастотного наведення в умовах радіоелектронної війни. Система пропонує такі переваги:

  • управління роєм дронів;
  • повністю автономний політ;
  • стійкість до перешкод;
  • підвищення точності ураження цілей з 20% до 90%.

Раніше Auterion офіційно оголосила про успішну розробку машинного зору під назвою Skynode S.

Що відомо про "Армію дронів"

На початку липня 2022 року Мінцифра разом із Генштабом ЗСУ та платформою UNITED24 оголосили збір коштів на "Армію дронів". На першому етапі планували закупити 200 безпілотників.

Комплексна програма "Армія дронів" включає системну закупівлю дронів, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів, повідомили в пресслужбі Мінцифри. На сайті UNITED24 можна пожертвувати на дрон або віддати власний. Усі пожертви надходять на спеціальний рахунок Міністерства оборони в НБУ.

У перші тижні дії програми українці та іноземці пожертвували понад 510 мільйонів гривень на безпілотники для Збройних сил України через платформу UNITED24.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, який мають вигляд одночасно запущені 472 БПЛА з "Армії дронів".

Також у вересні 2022 року ЗСУ отримали перші 20 ударних дронів Warmate, кошти на які українці зібрали через monobank.

У червні 2024 року Мінцифри заявило, що надалі виробництво певних типів БпЛА збільшиться у 100 разів, деяких — у кілька десятків разів. Влітку 2023-го була ціль навчити 10 тисяч пілотів безпілотників. У найближчі пів року мають підготувати ще 10 тисяч.

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