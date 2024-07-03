У Чехії запустили виробництво дронів для України

У Чехії поблизу міста Колін компанія UAC запустила серійне виробництво розвідувальних дронів Leleka-LR та ударних "Булава" ексклюзивно для української армії.

Про це повідомляє чеське видання E15.

Щороку планується випускати сотні розвідувальних і ударних безпілотників. Машини постійно адаптуються до мінливих вимог українських воїнів.

"Зараз доставка безпілотної техніки з Чехії в Україну є абсолютним пріоритетом. У майбутньому ми маємо намір отримати вирішальну частку центральноєвропейського ринку в категорії середніх безпілотників та постачати продукцію в збройні сили країн НАТО та інших держав", – пояснює бізнес-плани Штефан Фюле з керівництва UAC.

UAC є філією приватної української компанії DeViRo, котра з 2014 року займається розробкою та виробництвом безпілотників військового класу.

Зараз на потужностях компанії в Коліні працює близько 80 працівників, переважно українців. Лише п’яту частину з усього персоналу складають чехи. У компанії розповідають, що з масштабуванням виробництва UAC збільшуватимуть кількість працівників.

Що відомо про "Армію дронів"

На початку липня 2022 року Мінцифра разом із Генштабом ЗСУ та платформою UNITED24 оголосили збір коштів на "Армію дронів". На першому етапі планували закупити 200 безпілотників.

Комплексна програма "Армія дронів" включає системну закупівлю дронів, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів, повідомили в пресслужбі Мінцифри. На сайті UNITED24 можна пожертвувати на дрон або віддати власний. Усі пожертви надходять на спеціальний рахунок Міністерства оборони в НБУ.

У перші тижні дії програми українці та іноземці пожертвували понад 510 мільйонів гривень на безпілотники для Збройних сил України через платформу UNITED24.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, який мають вигляд одночасно запущені 472 БПЛА з "Армії дронів".

Також у вересні 2022 року ЗСУ отримали перші 20 ударних дронів Warmate, кошти на які українці зібрали через monobank.

У червні 2024 року Мінцифри заявило, що надалі виробництво певних типів БпЛА збільшиться у 100 разів, деяких — у кілька десятків разів. Влітку 2023-го була ціль навчити 10 тисяч пілотів безпілотників. У найближчі пів року мають підготувати ще 10 тисяч.