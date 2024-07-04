Такер Карлсон анонсував інтерв'ю з Володимиром Зеленським

Американський журналіст Такер Карлсон анонсував інтерв'ю із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він заявив у соціальній мережі Х.

"Схоже, у нас буде інтерв'ю Зеленського. Ми намагалися це зробити упродовж двох років, особливо інтенсивно після лютневого інтерв'ю з Путіним. Мета полягає в тому, щоб донести до американців таку необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює становище їхньої країни у світі", – пояснив Карлсон.

Журналіст висловив сподівання, що це відбудеться незабаром.

У лютому Карлсон випустив перше після початку вторгнення РФ в Україну інтервʼю як західний журналіст в російського президента Володимира Путіна. Воно тривало понад дві години.

У двогодинному інтерв’ю президент Росії Володимир Путін більш прямо, ніж зазвичай, сказав, як він бачить завершення свого вторгнення в Україну: не воєнною перемогою, а угодою із Заходом про поступку української території Росії для припинення війни.