УЗ змінила час, коли можна купити квиток на міжнародний поїзд

Із 4 липня Укрзалізниця змінює час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди. Також міжнародні квитки стануть недоступними на старому сайті УЗ.

Про це повідомили в соцмережах перевізника.

Із 4 липня продажі розпочинатимуться:

польський напрямок (Перемишль, Дорогуськ, Хелм, Варшава) о 09:00 ранку за 20 діб до дати відправлення;

словацький та австрійський напрямки — о 08:00, глибина 20 діб;

молдовський напрямок — о 08:00, глибина 30 діб.

Усі продажі стартуватимуть одночасно на сайті Укрзалізниці та в мобільному застосунку. Відкриття продажів на всі внутрішні рейси по Україні залишиться на той самий час — 8:00 ранку.

Крім того, із 4 липня Укрзалізниця розпочинає поступове переведення продажу квитків на новий сайт. Міжнародні квитки вже не можна буде придбати на старому сайті.

Як пояснюють у компанії, такі зміни необхідні, щоби знизити пікові навантаження на системи УЗ та стабілізувати роботу застосунку.

У травні "Укрзалізниця" запустила бета-тестування нового сайту, на якому пасажири купують квитки. Там можна буде верифікуватися через "Дію", купити студентські квитки, місце в жіночому купе, повернути міжнародні квитки тощо.

Раніше, у квітні, УЗ запустила функцію моніторингу квитків у застосунку з можливістю автовикупу для всіх користувачів. Керівник із пасажирських комунікацій “Укрзалізниці” Олександр Шевченко потім пояснив, що автовикуп можна не підключати, це за бажанням користувача.