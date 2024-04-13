Під час моніторингу квитків “Укрзалізниці” у застосунку автоматичний викуп можна не підключати. Система може видати квиток, а людина може подумати, хоче взяти його чи ні. Або викупити його моментально.

Про це керівник із пасажирських комунікацій “Укрзалізниці” Олександр Шевченко розповів у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Відтепер нашим пасажирам немає необхідності ставити собі будильник та вставати о 8-й ранку, як раніше, і полювати за квитками. Можна підключити функцію моніторингу квитків, які необхідні, і всі ажіотажні напрямки будуть приходити на телефон”, — сказав Шевченко.

Він додав, що скоро, наприклад, період великодніх перевезень. Попит на Львів, Ужгород, Славське, Буковель, Краматорськ, Дніпро, Харків, за словами Шевченка, знову буде зашкалювати. Тепер людина зможе оформити заявку на пошук квитків, коли їх немає у відкритому продажу.

“Під час пошуку можна ввести всі параметри (тип вагону, верхнє/нижнє місце тощо — ред.), і система знайде квиток. Автовикуп можна підключати або не підключати. Система може видати квиток, а людина може подумати, хоче взяти його чи ні. Або викупити його моментально. Стаєте в чергу на викуп — і відразу отримуєте квиток”, — пояснив Шевченко.

За необхідності квиток можна здати, зазначив представник “Укрзалізниці”. При цьому він додав, що мова йде про купівлю не за кілька годин до рейсу.

За його словами, ця функція припиняє діяти за півтори години до рейсу. Оплата здійснюється з прив’язаної картки, адже система просить в будь-якому разі прив'язати картку. І гроші в разі повернення повертаються на неї.

Як пояснив Шевченко, система визначає пріоритет чітко за таймінгом залишення заявки. Вона ставить людей в чергу відповідно до того, як вони оформили заявку.

По Варшаві, як і по всіх польських напрямках, по Відню цей сервіс працює тільки на сповіщення, не можна зробити автовикуп на віденський або варшавський поїзд, розповів він.

“Зараз ажіотажу, як був рік тому, по Варшаві немає. Всі три поїзди на Хелм, які є щодоби, ходять не заповненими на 100%. На Відень ситуація трохи гірша. Ми запустили новий потяг Чоп-Відень. Якщо рахувати разом з ним, то там також є квитки”, — сказав Шевченко.

Раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" запустила функцію моніторингу квитків у застосунку з можливістю автовикупу для всіх користувачів, авторизованих через "Дія.Підпис".