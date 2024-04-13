НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Моніторинг квитків у застосунку "Укрзалізниці": чи обов'язковий автоматичний викуп
УКРЗАЛІЗНИЦЯПОДОРОЖІІНТЕРНЕТУКРАЇНАДіяПодіїПодорожіІнтернетЖиття

Моніторинг квитків у застосунку "Укрзалізниці": чи обов'язковий автоматичний викуп

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Моніторинг квитків у застосунку "Укрзалізниці" автовикуп
Поїзд Укрзалізниці. Укрзалізниця

Під час моніторингу квитків “Укрзалізниці” у застосунку автоматичний викуп можна не підключати. Система може видати квиток, а людина може подумати, хоче взяти його чи ні. Або викупити його моментально.

Про це керівник із пасажирських комунікацій “Укрзалізниці” Олександр Шевченко розповів у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Відтепер нашим пасажирам немає необхідності ставити собі будильник та вставати о 8-й ранку, як раніше, і полювати за квитками. Можна підключити функцію моніторингу квитків, які необхідні, і всі ажіотажні напрямки будуть приходити на телефон”, — сказав Шевченко.

Він додав, що скоро, наприклад, період великодніх перевезень. Попит на Львів, Ужгород, Славське, Буковель, Краматорськ, Дніпро, Харків, за словами Шевченка, знову буде зашкалювати. Тепер людина зможе оформити заявку на пошук квитків, коли їх немає у відкритому продажу.

“Під час пошуку можна ввести всі параметри (тип вагону, верхнє/нижнє місце тощо — ред.), і система знайде квиток. Автовикуп можна підключати або не підключати. Система може видати квиток, а людина може подумати, хоче взяти його чи ні. Або викупити його моментально. Стаєте в чергу на викуп — і відразу отримуєте квиток”, — пояснив Шевченко.

За необхідності квиток можна здати, зазначив представник “Укрзалізниці”. При цьому він додав, що мова йде про купівлю не за кілька годин до рейсу.

За його словами, ця функція припиняє діяти за півтори години до рейсу. Оплата здійснюється з прив’язаної картки, адже система просить в будь-якому разі прив'язати картку. І гроші в разі повернення повертаються на неї.

Як пояснив Шевченко, система визначає пріоритет чітко за таймінгом залишення заявки. Вона ставить людей в чергу відповідно до того, як вони оформили заявку.

По Варшаві, як і по всіх польських напрямках, по Відню цей сервіс працює тільки на сповіщення, не можна зробити автовикуп на віденський або варшавський поїзд, розповів він.

“Зараз ажіотажу, як був рік тому, по Варшаві немає. Всі три поїзди на Хелм, які є щодоби, ходять не заповненими на 100%. На Відень ситуація трохи гірша. Ми запустили новий потяг Чоп-Відень. Якщо рахувати разом з ним, то там також є квитки”, — сказав Шевченко.

Раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" запустила функцію моніторингу квитків у застосунку з можливістю автовикупу для всіх користувачів, авторизованих через "Дія.Підпис".

Топ дня
Пошкоджена російським ударом ТЕЦ
Удар по житловому будинку в Очеретиному, Petriot від Німеччини, штурми росіян на Донеччині. 781 день війни. Онлайн
Робота ППО над Єрусалимом
Іран почав атаку на Ізраїль: що відбувається на Близькому Сході
Ізраїль підняв у повітря десятки літаків на випадок нападу Ірану
Іран безпілотниками та ракетами атакував Ізраїль Важливо
Зеленський: "Є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи"
Зеленський: "Є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи"
Зведення Генштабу ЗСУ 13 квітня, яка ситуація на фронті, війна в Україні
Генштаб: на фронті за добу відбулося 60 бойових зіткнень

Вибір редакції
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Дізнайтесь більше
Артем Шило
Заволодіння коштами "УЗ": За Артема Шила внесли заставу 30 млн грн
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу
Корупція
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": сімом членам організованої групи повідомлено про підозру
Національне антикорупційне бюро
Заволодіння 95 млн грн "Укрзалізниці": НАБУ і САП викрили організовану групу на чолі з ексрадником ОП
На початок