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"Укрзалізниця" запустила функцію моніторингу квитків у застосунку
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"Укрзалізниця" запустила функцію моніторингу квитків у застосунку

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Укрзалізниця, квитки
"Укрзалізниця". Facebook "Укрзалізниці"

Компанія "Укрзалізниця" запустила функцію моніторингу квитків у застосунку з можливістю автовикупу для всіх користувачів.

Про це повідомляє пресслужба національного перевізника у Telegram.

В "УЗ" поінформували, що перед запуском моніторингу, новий сервіс було протестовано із 3225 користувачами й отримано близько 500 повідомлень із пропозиціями та виправленнями.

Тепер для користувачів, авторизованих через "Дія.Підпис", доступний моніторинг двох типів:

  1. моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);
  2. моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

У компанії пояснили, що у випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.

"Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку (тож перевірте, чи вони увімкнені в налаштуваннях вашого профілю). Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки", — йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім "Інтерсіті+") та прямого поїзда "Київ — Відень". Проте пасажири можуть отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки.

"Ми продовжуємо постійно вдосконалювати застосунок, тож продовжимо приймати пропозиції та зауваження через "Зворотний звʼязок" в застосунку в темі "Відстежування вільних місць". Принагідно дякуємо всім, хто тестував продукт та залишав свої коментарі — завдяки вам наша IT-команда суттєво покращила сервіс", — додали в "УЗ".

Завантажити застосунок "Укрзалізниці" можна за посиланням.

"Укрзалізниця" у 2023 році вийшла на показники пасажироперевезень, які були до повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, минулого року до країн ЄС перевезено у 2,1 раза людей більше показника 2022 року.

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