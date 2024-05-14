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"Укрзалізниця" оновила сайт для придбання квитків
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"Укрзалізниця" оновила сайт для придбання квитків

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Укрзалізниця оновила сайт
Потяг "Укрзалізниці". Укрзалізниця/Facebook

"Укрзалізниця" 14 травня запустила бета-тестування нового сайту, на якому пасажири купують квитки. Там можна буде верифікуватися через "Дію", купити студентські квитки, місце в жіночому купе, повернути міжнародні квитки тощо.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт, запустили оновлений продукт. Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через «Дія.Підпис». Завдяки злагодженій роботі нашої ІТ-команди, Пасажирської компанії та партнерів продовжуємо якісну диджиталізацію сервісів від Укрзалізниці", — прокоментував голова правління УЗ Євген Лященко.

Новий сайт охоплює такі функції:

  • купівля квитків на будь-який поїзд;
  • придбання квитків на поїзди Київ — Варшава та Київ — Відень після верифікації акаунту через "Дія.Підпис";
  • повернення квитків на міжнародні рейси;
  • придбання квитків у жіночі купе;
  • придбання квитків зі знижкою для студентів;
  • ⁠покращений пошук поїздок з пересадками, зокрема з пересадкою всередині поїзда;
  • ⁠можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж та дізнатися вартість цих квитків до придбання;
  • ⁠безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay;
  • ⁠можливість накопичення "обіймашок" за програмою лояльності "Залізні друзі" для квитків, придбаних через сайт, з подальшим їх обміном на партнерські пропозиції в застосунку;
  • доступ до онлайн-табло вокзалів по країні.

11 травня "Укрзалізниця" повідомила, що з метою економії електроенергії у пікові години вимикатиме підсвічування фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Йдеться про Київ, Львів, Дніпро, Одесу та Харків.

Раніше, у квітні, УЗ запустила функцію моніторингу квитків у застосунку з можливістю автовикупу для всіх користувачів. Керівник із пасажирських комунікацій “Укрзалізниці” Олександр Шевченко потім пояснив, що автовикуп можна не підключати, це за бажанням користувача.

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