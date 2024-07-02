“Укрзалізниця” ініціювала оновлення до правил перевезення тварин. Зміни має затвердити Державна регуляторна служба України.

Про це інформує пресслужба перевізника.

Зазначається, що зміни подали на затвердження після вивчення відгуків, досвіду залізниць-патнерів, залучення експертів UAnimals, юристів, колег із Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на затвердження.

В “Укрзалізниці” також запевнили, що готові обговорити ці зміни та врахувати інтереси власників тварин та всіх, хто з різних причин уникає контакту з ними.

Що зміниться після затвердження нової редакції правил:

Приберуть визначення “жорстка конструкція” з опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, аби лиш із водонепроникним абсорбуючим дном. Для малих тварин до 45 см у холці дозволять тимчасове перебування без переноски — для здорової активності та/або сну на полиці купе. Для великих собак від 45 см ми дозволять проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе. Для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж стане можливим — за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду. Будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів — з намордником і повідком.

“Важливо: якщо ви відчуватимете дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, ми забезпечимо альтернативні місця”, — наголосили в “Укрзалізниці”.

Там додали, що разом із UAnimals починають роботу над соціальною кампанією, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.

“Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту”, — зазначили в “Укрзалізниці”.

Перевізник пропонує долучитися до обговорення.

У березні набула розголосу історія про нацгвардійця Валерія і його службового лабрадора Ермі, які їхали в тамбурі "Інтерсіті" з Києва до Чернігова. Їх не пустили до вагона, оскільки за правилами в "Інтерсіті", не можна перевозити тварин, вищих за 45 сантиметрів у холці.

Таке правило діє не через умовну небезпеку, а через брак місця на пасажирських багажних місцях і дискомфорт для самих тварин. Військовий добровільно стояв у тамбурі, бо не хотів порушувати правила, а чекати купейного вагона, де можна їхати з лабрадором, не мав часу.