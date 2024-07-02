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"Укрзалізниця" ініціювала оновлення правил перевезення тварин. Що пропонують змінити
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"Укрзалізниця" ініціювала оновлення правил перевезення тварин. Що пропонують змінити

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"Укрзалізниця" ініціювала оновлення правил перевезення тварин. Що пропонують змінити
Пес. Суспільне Полтава

Укрзалізниця” ініціювала оновлення до правил перевезення тварин. Зміни має затвердити Державна регуляторна служба України.

Про це інформує пресслужба перевізника.

Зазначається, що зміни подали на затвердження після вивчення відгуків, досвіду залізниць-патнерів, залучення експертів UAnimals, юристів, колег із Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на затвердження.

В “Укрзалізниці” також запевнили, що готові обговорити ці зміни та врахувати інтереси власників тварин та всіх, хто з різних причин уникає контакту з ними.

Що зміниться після затвердження нової редакції правил:

  1. Приберуть визначення “жорстка конструкція” з опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, аби лиш із водонепроникним абсорбуючим дном.
  2. Для малих тварин до 45 см у холці дозволять тимчасове перебування без переноски — для здорової активності та/або сну на полиці купе.
  3. Для великих собак від 45 см ми дозволять проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе.
  4. Для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж стане можливим — за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду.
  5. Будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів — з намордником і повідком.
“Важливо: якщо ви відчуватимете дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, ми забезпечимо альтернативні місця”, — наголосили в “Укрзалізниці”.

Там додали, що разом із UAnimals починають роботу над соціальною кампанією, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.

“Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту”, — зазначили в “Укрзалізниці”.

Перевізник пропонує долучитися до обговорення.

У березні набула розголосу історія про нацгвардійця Валерія і його службового лабрадора Ермі, які їхали в тамбурі "Інтерсіті" з Києва до Чернігова. Їх не пустили до вагона, оскільки за правилами в "Інтерсіті", не можна перевозити тварин, вищих за 45 сантиметрів у холці.

Таке правило діє не через умовну небезпеку, а через брак місця на пасажирських багажних місцях і дискомфорт для самих тварин. Військовий добровільно стояв у тамбурі, бо не хотів порушувати правила, а чекати купейного вагона, де можна їхати з лабрадором, не мав часу.

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