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Гетманцев: ЄБРР профінансує електровози "Укрзалізниці" й відновлення "Укрпошти"
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Гетманцев: ЄБРР профінансує електровози "Укрзалізниці" й відновлення "Укрпошти"

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить 300 млн євро на поповнення парку електровозів "Укрзалізниці" та 104 млн євро на відновлення поштової мережі "Укрпошти".

Про це 22 червня повідомив голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Укрзалізниці" нададуть €300 млн під державні гарантії. Ще 190 млн доларів співфінансування як грант надійдуть від Світового банку у межах проєкту "Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевого сполучення". Загалом на ці гроші закуплять 80 електровозів.

Для "Укрпошти" виділять €104 млн. Цим коштом підприємство розгорне мережу відділень контейнерного типу на постраждалих і деокупованих територіях України.

"Усього банк, до складу засновників якого входять 73 держави, Європейський Союз та Європейський інвестиційний банк, профінансував проєктів в Україні, з урахуванням вищезазначених, на загальну суму майже 20 млрд євро, а сукупна вартість проєктів у державному секторі, що реалізується зараз, перевищить 2,5 млрд євро", — додав Гетманцев.

Співпраця України з ЄБРР

Міністерство фінансів України наприкінці 2020 року повідомляло, що нині на стадії реалізації з ЄБРР перебувають 12 спільних проєктів з Україною. Загальний обсяг позик становить 2,56 мільярда євро. Станом на грудень 2023 року використані кошти ЄБРР за цими проєктами становили 1,61 мільярда євро (62,8% загальної суми позик).

ЄБРР є одним з найбільших інституційних інвесторів в Україні. Станом на грудень 2023 року загальний обсяг виділеного Україні банком фінансування становив 19,03 мільярда євро у межах 559 проєктів.

У січні 2024 року ЄБРР повідомило, що надасть "Укргідроенерго" кредит у близько 200 млн євро під державні гарантії. Гроші підуть на критично необхідне обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської ГЕС і на підтримку ліквідності компанії.

У червні після масованих обстрілів РФ по українській інфраструктурі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що ЄБРР надасть 300 млн євро на ремонт енергооб'єктів і децентралізацію енергогенерувальних потужностей.

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