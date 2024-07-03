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Шість шляхів евакуації, "зуби дракона" і укриття. Мер Вільнюса представив план оборони міста
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Шість шляхів евакуації, "зуби дракона" і укриття. Мер Вільнюса представив план оборони міста

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Вільнюс готується до оборони
Вільнюс, Литва. Getty Images

У Литві мер Вільнюса Валдас Бенкунскас представив план оборони столиці, у якому, зокрема, йдеться про шість напрямків евакуації з міста, збільшення кількості укриттів та протитанкові “зуби дракона”.

Про це пише Delfi.

Бенкунскас назвав Вільнюс російською метою №1 у разі російської експансії. Він підкреслив, що біля литовської столиці розташована Островецька АЕС, що становить потенційну загрозу у разі атаки.

Евакуація з міста, за словами мера, здійснюватиметься у шести напрямках дорогами, що ведуть на захід і на південь. Все залежить від різних умов евакуації, наприклад, від того, чи залишаться в місті мости. Плани евакуації не розголошуватимуть.

„Поставлено завдання евакуації міста, всіх мешканців за 1,5 дня. Як цього досягти залежить від умов. Як я казав, можливі випадки саботажу, свідомі перешкоди. У нас буде щонайменше п'ять сценаріїв, залежно від конкретних умов”, — сказав мер.

Бенкунскас зазначив, що у разі евакуації рух йтиме не у двох напрямках, а в одному.

Крім того, міська влада планує придбати бетонні блоки для перекриття доріг, протитанкові “зуби дракона” та збірні комплекти сталевих протитанкових їжаків.

За словами мера, нинішня кількість бомбосховищ зараз готова вмістити 50% мешканців міста. Міська влада хоче довести їх число до 100%.

Також планується розширити зону покриття повітряної тривоги. Наразі сигнал ракетної небезпеки із 41 сирени можуть почути лише 30% вільнюсців. Цього літа в місті встановлять ще 52 сирени, що покриє практично все місто.

Напередодні стало відомо, що у Литві пропонують розпочати будівництво заводу оборонно-промислового концерну Rheinmetall без спеціального дозволу. З відповідною пропозицією виступило Міністерство економіки та інновацій країни. Раніше стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall має намір інвестувати понад 180 млн євро у завод із виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів у Литві, це має створити не менше 150 нових робочих місць.

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