НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Литві можуть розпочати будівництво заводу Rheinmetall без спеціального дозволу
ЛитваНІМЕЧЧИНАВторгнення Росії в УкраїнуЗброяБУДІВНИЦТВОПодіїСвітЗброя і технологіїПолітика

У Литві можуть розпочати будівництво заводу Rheinmetall без спеціального дозволу

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Литві можуть розпочати будівництво заводу Rheinmetall без спеціального дозволу
Штаб-квартира німецького машинобудівного та зброєбудівного концерну Rheinmetall у Дюссельдорфі. AP

У Литві пропонують розпочати будівництво заводу оборонно-промислового концерну Rheinmetall без спеціального дозволу. З відповідною пропозицією виступило Міністерство економіки та інновацій країни.

Про це повідомляє LRT.

Зазначається, що заводу боєприпасів вартістю 180 млн євро пропонується надати статус проєкту, що забезпечує невідкладні потреби державної безпеки та оборони Литви.

Якщо уряд схвалить пропозицію Міністерства економіки та інновацій, будівництво заводу під назвою Lithuanian Center of Exellence for Ammunition розпочнеться без спеціального дозволу – його потрібно буде отримати до закінчення будівництва.

За даними міністерства, нині Литва закуповує більшу частину своєї зброї та боєприпасів на міжнародних ринках, тому безпека країни стає залежною від іноземних постачальників.

"Щоб литовська армія мала постійний доступ до необхідної зброї та боєприпасів, що відповідають потребам держави, необхідно забезпечити задоволення основних потреб держави суб'єктами господарювання, що діють на території Литви", — йдеться у проєкті постанови уряду.

У Міністерстві оборони наголосили, що завод забезпечуватиме литовську армію необхідною кількістю боєприпасів, а також безперебійно постачатиме їх у разі загрози.

Раніше стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall має намір інвестувати понад 180 млн євро у завод із виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів у Литві, це має створити не менше 150 нових робочих місць.

На початку червня було підписано інвестиційну угоду з Rheinmetall, основним підприємством групи Rheinmetall та компанією Rheinmetall Defense Lietuva, яка працює в Литві з 2018 року. Договір оренди землі з концерном має бути підписаний у першій половині липня, а будівництво розпочнеться у жовтні 2024 року.

Топ дня
Умєров, Остін
США анонсували новий пакет допомоги на $2,3 млрд, на саміті НАТО Україну чекають "гарні новини". 860 день війни. Онлайн Важливо
У Києві сталася пожежа в ЖК "Республіка"
У Києві сталася пожежа в ЖК "Республіка"
Графік відключення електрики на 3 липня
Як обленерго застосовуватимуть графіки відключень 3 липня, пояснили в Укренерго Важливо
Зеленський і Орбан
Зеленський і Орбан домовилися про відкриття в Угорщині української школи
Орбан і Зеленський
"Принципові питання" у відносинах між країнами й припинення вогню. Заяви Зеленського й Орбана за підсумками зустрічі

Вибір редакції
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Литва надіслала РФ ноту протесту через порушення повітряного простору
Литва надіслала РФ ноту протесту через порушення повітряного простору
Науседа підтримав, що Литва вийде з Конвенції про касетні боєприпаси
Литва вийде з Конвенції про касетні боєприпаси
безпекова угода з Литвою, Наусєда, Зеленський
Які умови безпекової угоди між Україною та Литвою
Військовий на білорусько-польському кордоні
Польща та країни Балтії закликають ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю
На початок