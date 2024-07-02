У Литві пропонують розпочати будівництво заводу оборонно-промислового концерну Rheinmetall без спеціального дозволу. З відповідною пропозицією виступило Міністерство економіки та інновацій країни.

Про це повідомляє LRT.

Зазначається, що заводу боєприпасів вартістю 180 млн євро пропонується надати статус проєкту, що забезпечує невідкладні потреби державної безпеки та оборони Литви.

Якщо уряд схвалить пропозицію Міністерства економіки та інновацій, будівництво заводу під назвою Lithuanian Center of Exellence for Ammunition розпочнеться без спеціального дозволу – його потрібно буде отримати до закінчення будівництва.

За даними міністерства, нині Литва закуповує більшу частину своєї зброї та боєприпасів на міжнародних ринках, тому безпека країни стає залежною від іноземних постачальників.

"Щоб литовська армія мала постійний доступ до необхідної зброї та боєприпасів, що відповідають потребам держави, необхідно забезпечити задоволення основних потреб держави суб'єктами господарювання, що діють на території Литви", — йдеться у проєкті постанови уряду.

У Міністерстві оборони наголосили, що завод забезпечуватиме литовську армію необхідною кількістю боєприпасів, а також безперебійно постачатиме їх у разі загрози.

Раніше стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall має намір інвестувати понад 180 млн євро у завод із виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів у Литві, це має створити не менше 150 нових робочих місць.

На початку червня було підписано інвестиційну угоду з Rheinmetall, основним підприємством групи Rheinmetall та компанією Rheinmetall Defense Lietuva, яка працює в Литві з 2018 року. Договір оренди землі з концерном має бути підписаний у першій половині липня, а будівництво розпочнеться у жовтні 2024 року.