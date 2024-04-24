У Латвії влада Риги закликала людей облаштовувати підвали будинків під укриття

У Латвії Ризька міська рада вирішила упорядкувати підвали кількох муніципальних будівель. Також мешканців столиці закликають пристосувати їхні підвали до вимог цивільної оборони.

Про це повідомляє LSM.

Повідомляється, що 27 квітня відбудеться пресконференція за участі мера Риги в середній школі, де розташований один із підвалів, які планує упорядкувати муніципалітет. Під час пресконференції можна буде завітати до підвалу будівлі, де представники самоврядування дадуть рекомендації, як правильно пристосувати приміщення для створення укриттів.

Співробітники самоврядування також упорядкують ще два підвали муніципальних будівель, демонструючи, як можна пристосувати підвал до вимог цивільної оборони.

Самоврядування просить мешканців очищати підвали від сміття, уламків, небезпечних речовин, конструкцій та предметів з гострими краями, які можуть становити додаткову небезпеку для людей.

Прибирання підвалів має бути узгоджене з управителями будинків, оскільки необхідно також забезпечити збирання вивезеного сміття.