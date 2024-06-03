Уряд Литви уклав угоду з німецьким збройовим концерном Rheinmetall, яка передбачає будівництво у країні заводу із виробництва артилерійських боєприпасів та інвестиції у понад 180 мільйонів євро.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Міністерства економіки та інновацій Литви.

Зазначається, що будівництво заводу у Литві є надзвичайно "значущим кроком" до задоволення нагальних потреб оборони та безпеки країни.

"Це допоможе забезпечити безперебійний доступ до необхідної зброї та боєприпасів, оскільки ми самі вироблятимемо це для захисту Європи. Очікується, що після інвестування понад 180 євро мільйонів нове виробництво створить щонайменше 150 нових робочих місць", — сказала очільниця литовського Мінекономіки Аушріне Армонайте.

Місцезнаходження інвестиційного проєкту, якому надано статусу "великого", має бути оголошено найближчими тижнями. Очікується, що завод вироблятиме "десятки тисяч" боєприпасів на рік.

"Ми вдячні за таке довгострокове партнерство із Литвою. Це ще раз підтверджує наше прагнення бути одним зі стовпів національної та міжнародної безпеки", — сказав зі свого боку генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Також вказується, що метою забезпечення безпеки країни, парламент Литви за ініціативи Мінекономіки ухвалив зміни до законів, які створюють більш сприятливі умови для розвитку масштабних проєктів. Ці зміни були підготовлені у співпраці з Міністерством національної оборони, Міністерством навколишнього середовища та урядовою канцелярією.

Таким чином інвестори, зокрема, Rheinmetall, зможуть скористатися цими положеннями. Зміни спрощують процедури, пов’язані з плануванням територій, формуванням земельних ділянок та будівництвом. Таким чином створюються умови для того, щоб у найкоротші терміни розпочати діяльність з розвитку оборонної промисловості в Литві.

Наразі Міністерство економіки та інновацій Литви підписало контракти на 14 великих інвестиційних проєктів, які дозволять створити майже чотири тисячі робочих і залучити інвестицій на понад 1,25 мільярда євро.

У квітні цьогоріч Литва та Rheinmetall підписали меморандум, який заклав основу будівництва на території держави заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

4 грудня 2023 року стало відомо, що Rheinmetall отримав замовлення на виробництво і постачання Україні артилерійських снарядів на суму близько 142 мільйони євро. Боєприпаси будуть поставлені у 2025 році.

17 лютого 2024-го Rheinmetall повідомила, що відкриє в Україні завод з виробництва артилерійських боєприпасів.