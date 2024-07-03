Сьогодні, 3 липня, обленерго застосовуватимуть 3 черги графіків погодинних відключень з 13:00 до кінця доби. До цього у всіх регіонах діятимуть 2 черги графіків погодинних відключень. Імпорт електрики відбувається з п’яти країн. Для зменшення енергодефіциту “Укренерго” залучає аварійну допомогу з ЄС.

Про це зранку повідомили в “Укренерго”.

Як пояснили енергетики, головна причина застосування графіків погодинних відключень та обмеження — наслідки 8 ракетних та дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року. Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або разом Словаччини та країн Балтії. На дефіцит потужності в системі також впливає зростання споживання через літню спеку.

“Коли за графіком повертається світло, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади одночасно. За можливості, обмежте використання кондиціонерів”, — наголошують в “Укренерго”.

2 липня, у вечірні години з 20:00 до 23:00 для подолання значного дефіциту в системі, зменшення обсягу обмежень споживання та підтримки резервів, Україна залучала аварійне постачання електроенергії з Польщі та Словаччини.

Сьогодні у вечірні години також планується аварійне постачання з сусідніх європейських країн. ІМПОРТ Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 34 263 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1694 МВт.

На ранок залишаються знеструмленими 524 населених пункти.

Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Через негоду знеструмлювались споживачі у Донецькій, Житомирській, Хмельницький, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

З технічних причин знеструмлювалися споживачі у Запорізькій, Київській, Сумській, Чернівецькій областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане в серпні.