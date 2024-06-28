Росія з початку повномасштабного вторгнення атакувала ТЕС ДТЕК Енерго понад 180 разів: станом на зараз втрачено 90% потужностей.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

"Збитки за попередніми оцінками сягають $350 млн. Тільки цього року на ремонти ТЕС піде 4 млрд грн власних коштів — близько $100 млн. Це наш мінімальний план, що ми можемо встигнути зробити цього року", — написав він.

За словами Салєєва, на відновлювальні роботи підуть роки, а точні терміни будуть залежити від наявності необхідного обладнання.

Водночас гендиректор ДТЕК наголосив, що категорія "відновленню не підлягає" не розлядаються, і всі енергооб'єкти будуть відновлені "рано чи пізно".

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане в серпні.