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Зеленський і Орбан домовилися про відкриття в Угорщині української школи
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Зеленський і Орбан домовилися про відкриття в Угорщині української школи

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Зеленський і Орбан
Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі у Києві 2 липня 2024 року. Пресслужба президента

На території Угорщини відкриють першу школу для україномовних дітей, оскільки з приїздом до країни великої кількості біженців з України і з'явилася потреба в їхньому навчанні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який перебуває з візитом у Києві.

"Ми обговорили відкриття української школи в Угорщині, першої такої школи, і пан прем'єр-міністр запевнив мене у підтримці цього проєкту", – сказав президент.

Орбан своєю чергою підтвердив, що українська влада піднімала питання про українську школу, і запевнив, що повністю підтримав цю ініціативу.

Він наголосив, що Угорщина розуміє необхідність створення школи з українською мовою навчання, оскільки в країну прибуло багато українських біженців.

"Українці й раніше були в Угорщині, але зараз з'явилася ціла низка додаткових потреб, ми повинні піклуватися про цих людей. Я з великою радістю почув ініціативу президента про відкриття української школи в Угорщині. Ми не просто розуміємо цю потребу. Фінансування цієї школи угорська держава візьме на себе. Буде відкрито стільки українських шкіл, скільки буде потрібно. Для нас важливо, щоб українці почувалися в Угорщині, як вдома", — заявив Орбан.

Водночас він зазначив, що розраховує на розуміння Україною потреб угорськомовної меншини, яка проживає на Закарпатті.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вранці 2 липня прибув до Києва.

14 червня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна більше не блокуватиме рішення про перемовини щодо вступу України в ЄС. Усе тому, що Україна тепер виконає вимоги Угорщини щодо нацменшини на Закарпатті.

25 червня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна виконає 11 пропозицій Угорщини стосовно національних меншин. Київ зробить це в межах євроінтеграції.

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