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Сіярто пояснив, чому Угорщина вже не проти перемовин щодо вступу України в ЄС
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Сіярто пояснив, чому Угорщина вже не проти перемовин щодо вступу України в ЄС

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Угорщина не блокує перемовини вступу України в ЄС
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. AP Photo/Petros Karadjias

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна більше не блокуватиме рішення про перемовини щодо вступу України в ЄС. Усе тому, що Україна тепер виконає вимоги Угорщини щодо нацменшини на Закарпатті.

Про це Сіярто написав 14 червня на Facebook.

"Після запеклих дебатів сьогодні ввечері в Брюсселі було досягнуто домовленості: всі угорські умови були включені в рамковий документ для переговорів з Україною. Тож тепер ми маємо документ з Брюсселя, в якому йдеться про те, що Україна повинна повернути угорцям Закарпаття права, відібрані у них за останні роки", — каже урядовець.

Вимогами Будапешта було те, аби угорська нацменшина в Україні могла зберігати свою національну ідентичність, користуватися рідною мовою та навчатися рідною мовою.

12 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Будапешт і домовився з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, що Угорщина не блокуватиме жодних рішень Альянсу щодо України, натомість не братиме участь у підтримці НАТО для Києва.

Закон про нацменшини

Верховна рада ухвалила законопроєкт №9610 про національні меншини 21 вересня 2023 року. Президент Володимир Зеленський підписав документ в листопаді.

Згідно з новим законодавством, розробляється методологія використання мов нацменшин у певних регіонах, а також забезпечується можливість використання мов нацменшин у сфері реклами, під час здійснення публічних, культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів, надання екстреної допомоги, надання допомоги та захисту жертвам домашнього насилля, догляду в будинку-інтернаті для літніх громадян.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в державі проведуть низку важливих реформ. На думку ЄК, Київ чітко продемонстрував прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

  • реформа Конституційного суду;
  • продовження судової реформи;
  • антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
  • боротьба з відмиванням коштів;
  • втілення антиолігархічного закону;
  • узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
  • зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.

14 грудня 2023 року голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери Євросоюзу ухвалили рішення про початок переговорів з Україною і Молдовою про вступ у ЄС.

14 червня посли ЄС погодили рамки для переговорів про вступ України та Молдови

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