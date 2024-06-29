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Орбан написав статтю з обуренням, що Європа постійно надсилає гроші Україні
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Орбан написав статтю з обуренням, що Європа постійно надсилає гроші Україні

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Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Getty Images

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував статтю під назвою "Зрада й редизайн", у якій розкритикував європейських лідерів, які на думку Орбана, "за останні роки прийняли багато неправильних політичних рішень", зокрема — вважають війну в Україні своєю та хочуть перемогти Росію.

Стаття надрукована у журналі Magyar Nemzet за 29 червня.

"Бюрократи в Брюсселі хочуть цієї війни, вони бачать її як свою власну, і вони хочуть перемогти Росію. Гроші європейського народу постійно надсилаються в Україну, європейські компанії отримали постріл під ноги санкціями, інфляція зросла, а мільйони європейських громадян зіткнулися з життєвими труднощами", — пише Віктор Орбан.

За словами угорського прем'єра, "Європа перебуває в кризі, Європейський Союз занепадає та загалом вся християнська цивілізація зникає".

На його думку, під час виборів в ЄС "Європейська народна партія зібрала голоси, обіцяючи зміни в кампанії". Але попри те, що "вони заявляли, що є послами змін, після виборів вони об’єдналися з соціалістами та лібералами, які поставили Європу під загрозу".

"Європейська народна партія та інші ліві партії … уклали ганебний пакт і почали ділити владу. Це явне перевищення повноважень, наданих нам виборцями. Провоєнна коаліція знову об’єдналася. Єдина мета цього провоєнного пакту — утримати брюссельську еліту при владі ще щонайменше на п’ять років, щоб занурити Європу в кризу", — пише Орбан.

Він переконаний, що європейці "проголосували за зміни, але завдяки зраді Європейської народної партії брюссельська еліта перехитрила їх".

Орбан вважає провальною й економічну політику Європейського союзу.

Він переконаний, що "зелений перехід був помилковим. Європа сьогодні використовує більше вугілля, а ціни на енергоносії вищі, ніж п’ять років тому. Європейські фермери щодня протестують, а тим часом українську агропродукцію сумнівної якості продають за демпінговими цінами".

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