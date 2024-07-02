Іран "усіма засобами" підтримає "Хезболлу", якщо Ізраїль нападе на Ліван

Радник із закордонних справ аятоли Ірану Алі Хаменеї — Камаль Харразі — заявив, що якщо Ізраїль розпочне широкомасштабний наступ проти ліванського бойового угруповання "Хезболла", Тегеран підтримає групу "всіма засобами".

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Financial Times.

Харразі сказав, що Іран "не зацікавлений" у регіональній війні, яку спровокує ізраїльська атака, і закликав США чинити тиск на Ізраїль, щоб запобігти подальшій ескалації, адже "розширення війни — не в інтересах ні Ірану, ні Штатів".

На запитання, чи підтримає військово Іран "Хезболлу" в разі повномасштабного конфлікту, іранський посадовець відповів: "Ми підтримаємо (...) Весь ліванський народ, арабські країни і члени осі опору підтримають Ліван проти Ізраїлю. Існує ймовірність поширення війни на весь регіон, в неї будуть втягнуті всі країни, включно з Іраном. У такій ситуації нам доведеться зіткнутися із серйозними проблемами. У нас не буде іншого вибору, окрім як підтримувати «Хезболлу» всіма можливими засобами".

22 червня з джерел CNN у Білому домі стало відомо, що США готові повністю підтримати Ізраїль, якщо "Хезболла" почне масштабні воєнні дії проти нього.

Голова ізраїльської Партії національної єдності Бенні Ганц заявив, що Ізраїль може знищити "Хезболлу" за кілька днів.

29 червня представництво Ірану при ООН написало, що в разі наступу Ізраїлю на Ліван розпочнеться "війна на знищення".

Що відомо про атаки Хезболли на Ізраїль

"Хезболла" почала завдавати ударів по Ізраїлю майже одразу після того, як ХАМАС вторгся в Ізраїль 7 жовтня. Десятки тисяч мирних жителів були змушені покинути свої місця через продовження цикл ракетних і ракетних атак "Хезболли", а також ізраїльських авіаударів і артилерійського вогню.

Близько 200 бойовиків "Хезболли" та 35 мирних жителів у Лівані були вбиті протягом майже п'яти місяців щоденних зіткнень на низькому рівні між ліванським угрупованням бойовиків та ізраїльськими силами на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС, союзником "Хезболли". В Ізраїлі в результаті терактів "Хезболли" загинули дев'ять солдатів і дев'ятеро мирних жителів.