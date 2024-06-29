Саудівська Аравія закликала своїх громадян покинути територію Лівану

Посольство Саудівської Аравії закликало громадян виїхати із Лівану на тлі зростання напруженості між Ізраїлем та Хезболлою.

Свою заяву дипломати Саудівської Аравії опублікували на платформі X (раніше Twitter).

"Посольство Саудівської Аравії в Ліванській Республіці уважно стежить за поточними подіями на півдні Лівану, підтверджуючи свій заклик до всіх громадян дотримуватися заборони на поїздки до Лівану, а також закликає громадян, які там перебувають, негайно залишити територію Лівану", — йдеться у повідомленні.

28 червня видання Politico з посиланням на американську розвідку повідомило, що масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, ймовірно, спалахне в найближчі кілька тижнів, якщо Ізраїль і ХАМАС не досягнуть угоди про припинення вогню в Газі.

Що відомо про атаки Хезболли на Ізраїль

"Хезболла" почала завдавати ударів по Ізраїлю майже одразу після того, як ХАМАС вторгся в Ізраїль 7 жовтня. Десятки тисяч мирних жителів були змушені покинути свої місця через продовження цикл ракетних і ракетних атак "Хезболли", а також ізраїльських авіаударів і артилерійського вогню.

Близько 200 бойовиків "Хезболли" та 35 мирних жителів у Лівані були вбиті протягом майже п'яти місяців щоденних зіткнень на низькому рівні між ліванським угрупованням бойовиків та ізраїльськими силами на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС, союзником "Хезболли". В Ізраїлі в результаті терактів "Хезболли" загинули дев'ять солдатів і дев'ятеро мирних жителів.