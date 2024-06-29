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Саудівська Аравія закликала своїх громадян покинути територію Лівану
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Саудівська Аравія закликала своїх громадян покинути територію Лівану

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Стяг Саудівської Аравії
Прапор Саудівської Аравії, 13 жовтня 2018 року. Getty Images/Yasin AKGUL

Посольство Саудівської Аравії закликало громадян виїхати із Лівану на тлі зростання напруженості між Ізраїлем та Хезболлою.

Свою заяву дипломати Саудівської Аравії опублікували на платформі X (раніше Twitter).

"Посольство Саудівської Аравії в Ліванській Республіці уважно стежить за поточними подіями на півдні Лівану, підтверджуючи свій заклик до всіх громадян дотримуватися заборони на поїздки до Лівану, а також закликає громадян, які там перебувають, негайно залишити територію Лівану", — йдеться у повідомленні.

28 червня видання Politico з посиланням на американську розвідку повідомило, що масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, ймовірно, спалахне в найближчі кілька тижнів, якщо Ізраїль і ХАМАС не досягнуть угоди про припинення вогню в Газі.

Що відомо про атаки Хезболли на Ізраїль

"Хезболла" почала завдавати ударів по Ізраїлю майже одразу після того, як ХАМАС вторгся в Ізраїль 7 жовтня. Десятки тисяч мирних жителів були змушені покинути свої місця через продовження цикл ракетних і ракетних атак "Хезболли", а також ізраїльських авіаударів і артилерійського вогню.

Близько 200 бойовиків "Хезболли" та 35 мирних жителів у Лівані були вбиті протягом майже п'яти місяців щоденних зіткнень на низькому рівні між ліванським угрупованням бойовиків та ізраїльськими силами на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС, союзником "Хезболли". В Ізраїлі в результаті терактів "Хезболли" загинули дев'ять солдатів і дев'ятеро мирних жителів.

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