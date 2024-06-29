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Іран погрожує почати "війну на знищення", якщо Ізраїль атакує Ліван
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Іран погрожує почати "війну на знищення", якщо Ізраїль атакує Ліван

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Прапор Ірану
Прапор Ірану. Getty Images

У разі наступу Ізраїлю на Ліван, де базується ліванське бойове угруповання "Хезболла", розпочнеться "війна на знищення".

Про це представництво Ірану при ООН написало у соцмережі Х.

"Хоча Іран вважає психологічною війною пропаганду сіоністського режиму про наміри напасти на Ліван, але якщо він розпочне повномасштабну військову агресію, то почнеться війна на знищення. Всі варіанти, включаючи повне залучення всіх фронтів опору, лежать на столі", — йдеться в повідомленні.

Як пише The Jerusalem Post, це повідомлення з'явилося через кілька днів після того, як міністр закордонних справ Ірану Алі Багері Кані заявив своєму німецькому колезі, що Ірану необхідно допомогти запобігти подальшій ескалації ситуації на Близькому Сході.

Також кілька днів тому голова ізраїльської Партії національної єдності Бенні Ганц зробив заяву про те, що Ізраїль може знищити "Хезболлу" за кілька днів.

"Ми можемо повністю занурити Ліван у темряву і знищити силу Хезболли за кілька днів", — сказав він.

Що відомо про атаки Хезболли на Ізраїль

"Хезболла" почала завдавати ударів по Ізраїлю майже одразу після того, як ХАМАС вторгся в Ізраїль 7 жовтня. Десятки тисяч мирних жителів були змушені покинути свої місця через продовження цикл ракетних і ракетних атак "Хезболли", а також ізраїльських авіаударів і артилерійського вогню.

Близько 200 бойовиків "Хезболли" та 35 мирних жителів у Лівані були вбиті протягом майже п'яти місяців щоденних зіткнень на низькому рівні між ліванським угрупованням бойовиків та ізраїльськими силами на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС, союзником "Хезболли". В Ізраїлі в результаті терактів "Хезболли" загинули дев'ять солдатів і дев'ятеро мирних жителів.

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