США допоможуть Ізраїлю в разі повномасштабної війни з "Хезболлою"

Якщо ліванське бойове угруповання "Хезболла" почне масштабні воєнні дії проти Ізраїлю, то США готові повністю підтримати свого союзника на Близькому Сході.

Про це повідомило CNN, посилаючись на слова високопосадовця Білого дому.

Обговорюючи провокації "Хезболли", американські чиновники чітко дали зрозуміти, що адміністрація Байдена запропонує Ізраїлю необхідну безпекову допомогу, хоча Штати не спрямують американські війська на Близький Схід, якщо "Хезболла" нападе.

Такі запевнення з'явилися на тлі збільшення кількості атак між Ізраїлем і угрупованням "Хезболла" протягом останніх тижнів. Це посилило занепокоєння, що можливий ще один повномасштабний конфлікт на Близькому Сході.

Крім того, повідомлення про підтримку Сполучених Штатів надійшло, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху публічно звинуватив США у тому, що ті умисне не надають зброю та боєприпаси армії ЦАХАЛ.

Що відомо про атаки Хезболли на Ізраїль

"Хезболла" почала завдавати ударів по Ізраїлю майже одразу після того, як ХАМАС вторгся в Ізраїль 7 жовтня. Десятки тисяч мирних жителів були змушені покинути свої місця через продовження цикл ракетних і ракетних атак "Хезболли", а також ізраїльських авіаударів і артилерійського вогню.

Близько 200 бойовиків "Хезболли" та 35 мирних жителів у Лівані були вбиті протягом майже п'яти місяців щоденних зіткнень на низькому рівні між ліванським угрупованням бойовиків та ізраїльськими силами на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС, союзником "Хезболли". В Ізраїлі в результаті терактів "Хезболли" загинули дев'ять солдатів і дев'ятеро мирних жителів.