США сьогодні, 25 червня, запровадили санкції проти майже 50 організацій та людей. Ці юридичні та фізичні особи складають мережу, яку використовують Міноборони та логістики армії Ірану (MODAFL) і Корпус вартових ісламської революції (IRGC) для отримання незаконного доступу до міжнародної фінансової системи.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті американського Міністерства фінансів.

У відомстві пояснили, що мережі іранських обмінних пунктів і десятки іноземних підконтрольних компаній під MODAFL і IRGC маскують доходи, які вони генерують за кордоном, які потім можуть бути використані для низки видів діяльності обох установ. Це включає закупівлю та розробку передових систем озброєння, наприклад, дронів.

Ці надходження також підтримують постачання зброї та фінансування регіональних проксі-груп Ірану, включно з єменськими хуситами, які продовжують кампанію безрозсудних атак на світове судноплавство, а також передачу БПЛА Росії для використання їх у війні проти України.

Раніше Канада визнала Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією.