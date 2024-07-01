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Bloomberg: демократи можуть висунути Байдена кандидатом у президенти 21 липня
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Bloomberg: демократи можуть висунути Байдена кандидатом у президенти 21 липня

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Байден під час дебатів
Президент США Джо Байден під час перших президентських дебатів з колишнім президентом США Дональдом Трампом в Атланті, штат Джорджія, США, 27 червня 2024 року. Getty Images/Bloomberg/Eva Marie Uzcategui

Демократи можуть достроково висунути кандидатуру Джо Байдена на президентські вибори у США. Це хочуть зробити, щоб припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після невдалого виступу на дебатах з Дональдом Трампом.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами джерел, це може статися вже 21 липня, коли відбудеться засідання комітету партії — він збереться, щоб завершити процедури перед основним з'їздом у Чикаго, який розпочнеться 19 серпня.

Демократи вже планували висунути 81-річного Байдена до з'їзду, щоб забезпечити його присутність у виборчих бюлетенях в Огайо, де 7 серпня закінчується термін реєстрації кандидатів.

Однак нинішні плани можуть переслідувати й іншу мету: допомогти припинити розмови про можливу заміну Байдена після дебатів 27 червня (28 червня за київським часом)

При цьому ще до дебатів опитування показували, що переобрання Байдена буде ускладнене побоюваннями виборців щодо його віку і здатності виконувати свої обов'язки під час другого терміну, пише Bloomberg.

Крім того, 15–18 липня в Мілуокі пройде з'їзд Республіканської партії, де, як очікується, на пост кандидата оголосять Дональда Трампа.

Що говорили в США про зняття кандидатури Байдена

Як писало видання The Hill, демократи переважно негативно сприйняли виступ Байдена на дебатах з Трампом 27 червня. Деякі з яких визнали, що це викличе дискусії про те, чи слід замінити президента на чолі Демократичної партії до серпневого з'їзду.

Голос президента часто був захриплим, пізніше Білий дім пояснив це застудою. З часом Байден втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою точку зору.

Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.

Джозеф Байден визнав, що його виступ на дебатах з Дональдом Трампом був не найкращим, однак заявив, що готовий до ще одного президентського терміну. Команда кандидата заявила, що Байден не вибуває з президентських перегонів.

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