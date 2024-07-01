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Grain From Ukraine: наразі українською агропродукцією забезпечено 8 млн людей в Африці та Азії
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Grain From Ukraine: наразі українською агропродукцією забезпечено 8 млн людей в Африці та Азії

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Від початку дії ініціативи Grain From Ukraine Україна направила 221 тисячу тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії. Це забезпечило продовольчу безпеку для 8 мільйонів людей.

Про це у Telegram повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"З моменту започаткування ініціативи Grain From Ukraine восени 2022 року, ми направили 221,41 тисячі тонн сільськогосподарської продукції, включаючи 195 тисяч тонн пшениці, 22,2 тисячі пшеничного борошна та 4,1 тисячі тонн колотого гороху до 10 країн Африки та Азії. Це допомогло забезпечити продовольчу безпеку для 8 мільйонів людей", — розповів посадовець.

Керівник ОПУ зазначив, що частину українського продовольства викуповують держави-учасники проєкту й це — "безпрограшна" стратегія

"Наші міжнародні партнери підтримують українську економіку і одночасно покращують продовольчу ситуацію у світі", — пояснив Єрмак.

Зокрема за його словами, у першій половині 2024 року вже доставлено партії пшеничного борошна до Судану, пшениці до Нігерії, колотого гороху до Мавританії, Джибуті, Мозамбіку та Демократичної Республіки Конго. Наразі частина гуманітарних вантажів прямує до Малаві та інших держав-реципієнтів.

Також Україна планує розширити ініціативу на інші регіони світу. Вже обговорюються можливі поставки до Гаїті, Чаду, Камеруну, Танзанії, Джибуті та інших держав.

У травні у Мінагрополітики повідомляли, що Україні вдалося відновити роботу "морського коридору". До того ж експорт морем майже повернувся на довоєнні показники.

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