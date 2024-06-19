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ЄС повернув тарифні квоти на український овес. Що це означає
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ЄС повернув тарифні квоти на український овес. Що це означає

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Овес, зернові
Збирання урожаю вівса на полі в Переяслав-Хмельницькому р-ні . Володимира Гонтара / УНІАН

З 19 червня 2024 року і до 5 червня 2025 року український овес імпортуватиметься до Європейського Союзу в межах тарифної квоти з Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Європейської комісії.

Зазначається, що овес потрапив до переліку товарів, до яких застосували екстренне гальмування, оскільки обсяги імпорту досягли середньорічного імпорту.

Для вівсу цей показник становить 2,440,56 тонни. Квота на овес встановлена ​​на рівні 4 тисячі тонн.

"Оскільки імпорт з початку 2024 року перевищує цей обсяг, мита режиму найбільшого сприяння (MFN) застосовуватимуться до кінця 2024 року", — зазначили в Єврокомісії.

Раніше, 27 березня, Євросоюз погодився на оновлений компромісний проєкт торговельної угоди з Україною, який передбачає нові квоти імпорту агропродукції. Імпорт вираховуватимуть від середини 2021 року, а не за 2022-32023 роки, як було до цього. Проєкт врахував вимоги Польщі та Франції. У результаті Україна може втратити до 331 млн євро через скорочення імпорту.

Що відомо про скасування мит на українську сільгосппродукцію

Безмитне ввезення української сільгосппродукції до Євросоюзу діє з червня 2022 року. Наприкінці січня Єврокомісія виступила із пропозицією продовжити його ще на рік. Ці заходи продовжували й у 2023 році.

Водночас проти виступили польські фермери, які почали акції протесту. Вони блокують дороги, автостради та автомагістралі.

Потім, 14 березня, депутати Європарламенту внесли поправки до пропозиції щодо України щодо посилення гарантій для фермерів ЄС, які просили на випадок зростання української продукції.

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