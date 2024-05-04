Мінагрополітики: експорт морем майже повернувся на довоєнні показники

Україні вдалося відновити роботу "морського коридору". До того ж експорт морем майже повернувся на довоєнні показники.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Заступник міністра агрополітики та цифровізації Денис Башлик розповів, що станом на березень 2024 року "морським коридором" пройшли понад 1 100 суден, які вивезли 33,8 мільйонів тонн вантажів, з яких 23 мільйони тонн сільськогосподарська продукція.

За його словами, Україна, як один з найбільших світових експортерів зерна, розуміє свою відповідальність перед іншими країнами. Саме тому ще з листопада 2022 року працює ініціатива "Grain from Ukraine" ("Зерно з України" — англ.), яку започаткувала Україна у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП).

У рамках цієї ініціативи вже відправили 7 суден із понад 195 тисяч тонн зерна та 7 600 тонн борошна до африканських країні: Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену, Нігерії.

Ввезення українського зерна в Європу

Раніше Європейський Союз оголосив про досягнення попередньої домовленості з представниками Європарламенту про продовження призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС до червня 2025 року, але з новими обмеженнями на сільськогосподарську продукцію.

Протягом кількох останніх місяців українське продовольство не/або частково ввозилося у країни ЄС. Це стало неможливим через протести польських та румунських фермерів на прикордонних пунктах пропуску. Вони виступали проти економічного впливу угоди про вільну торгівлю, яка викликала занепокоєння щодо нерівної конкуренції та ризиків для внутрішнього виробництва.

За словами протестувальників, імпорт зерна з третіх країн, зокрема України, різко зріс, витісняючи місцевих виробників, що спричинило падіння цін на зерно, обурення та обмежень як на національному рівні, так і на рівні ЄС.