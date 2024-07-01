До Києва сьогодні, 1 липня, прибули голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер і двопартійна делегація американських конгресменів. Вони проведуть пресконференцію на тему підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Про це у соцмережі X повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

"Ласкаво просимо до Києва голову Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майка Тернера та двопартійну делегацію у складі Бетті МакКоллум, Ронні Джексона, Тоні Гонзалеса та Джона Джойса, які проведуть обговорення на тему того, як американська допомога підтримує Україну в її протидії жорстокому вторгненню Росії", — йдеться у дописі дипломатки.

Як передає кореспондентка Суспільного, під час пресконференції Майк Тернер заявив, що Україна має право використовувати американську зброю для ударів по території РФ. Водночас він розповів про певні проблеми.

"Це зростання виробництва зброї у Росії. Це дуже велика проблема. Ми вважаємо, що в України має бути можливість давати збройну відповідь", — сказав він.

Тернер також висловився щодо можливих загроз для України з боку Білорусі, зокрема, й про застосування ядерної зброї, яку РФ там розмістила торік й зазначив, що у США немає "жодної подібної інформації". Він додав, що до цього питання "повернуться пізніше".

Своєю чергою конгресвумен Бетті МакКоллум заявила, що "сміливість — це українське ДНК", і що американці багато чому "вчаться в України".

"Росія продовжує атакувати цивільні цілі. Мі як члени конгресу, як американці, підтримуємо Україну, щоб вона могла атакувати у відповідь. Ми багато навчились в України: не тільки, як опиратися російській агресії, але як відстоювати разом демократію. Сміливість — це українське ДНК", — сказала політикиня.

Зеленський зустрівся з американською делегацією

В Офісі президента також поінформували, що глава держави Володимир Зеленський зустрівся з американською делегацією й обговорив головні напрями подальшої допомоги з боку США, зокрема, додаткові системи ППО та ракети до них.

"Це критично важливо, оскільки системи Patriot допомагають рятувати життя людей і захищати інфраструктуру. Ми розраховуємо на додаткові поставки цих систем уже найближчим часом", – сказав він.

Також під час зустрічі сторони обговорили шляхи подальшого посилення санкційного тиску на Росію. Серед іншого Зеленський відзначив роль Конгресу США у формуванні правової рамки для використання заморожених російських активів на потреби України.

Передача систем Patriot для України

23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Відомо, що українські військові 6 травня розпочали навчання на Patriot у Німеччині, після чого їх із системами перенаправлять в Україну. Це буде не раніше кінця червня.