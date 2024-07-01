США перевели війська в Європі на вищий рівень бойової готовності

Декілька військових баз США в кількох європейських країнах перевели в стан підвищеної бойової готовності через небезпеку терактів.

Двоє американських чиновників підтвердили це для CNN та ABC News.

До прикладу, американський гарнізон у німецькому Штутгарті, де розташована штаб-квартира Європейського командування США, в неділю активізував бойову готовність до рівня захисту сил "Чарлі".

Як повідомили в армії США, цей статус застосовується, коли щось трапляється або отримуються розвіддані, що вказують на ймовірність терористичних дій або нападу на особовий склад або об'єкти.

Один з американських чиновників, який перебуває на базі в Європі, сказав CNN, що вони не бачили такого рівня загрози "щонайменше 10 років".

Наразі не зрозуміло, які саме розвідувальні дані спричинили ці посилені заходи безпеки, але влада європейських країн попереджала про потенційну терористичну загрозу, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні та під час чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.

Речник Європейського командування збройних сил США капрал Ден Дей, відмовився коментувати якісь конкретні безпекові заходи. Він сказав CNN, командування США "постійно оцінює різноманітні чинники, які впливають на безпеку американської військової спільноти за кордоном. У межах цих зусиль ми часто вживаємо додаткових заходів для забезпечення безпеки наших військовослужбовців. З міркувань оперативної безпеки ми не будемо вдаватися до конкретних заходів, але ми залишаємося пильними".

У червні після початку Євро-2024 німецькі спецслужби попереджали, що під час чемпіонату з футболу Німеччина може стати жертвою терористичної атаки такого ж масштабу, як напад на концертний зал “Крокус Сіті Хол” під Москвою у березні.

Наприкінці весни Головне управління внутрішньої безпеки Франції заарештувало 18-річного чеченця. Підозрювали, що він запланував вчинити теракт на стадіоні під час Олімпійських ігор 2024.

Польща в червні повідомила, що направить військовий контингент до Франції для забезпечення безпеки під час літніх Олімпійських ігор в Парижі.