НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
США перевели війська в Європі на вищий рівень бойової готовності
СШАЄВРОПАТЕРАКТАРМІЯСвітПодіїЗброя і технології

США перевели війська в Європі на вищий рівень бойової готовності

ЗМІ
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Військові США
Військовослужбовці армії США позують для фотографій після церемонії військового параду у Вільнюсі, Литва, 23 листопада 2022 року. AP/Міндаугас Кульбіс

Декілька військових баз США в кількох європейських країнах перевели в стан підвищеної бойової готовності через небезпеку терактів.

Двоє американських чиновників підтвердили це для CNN та ABC News.

До прикладу, американський гарнізон у німецькому Штутгарті, де розташована штаб-квартира Європейського командування США, в неділю активізував бойову готовність до рівня захисту сил "Чарлі".

Як повідомили в армії США, цей статус застосовується, коли щось трапляється або отримуються розвіддані, що вказують на ймовірність терористичних дій або нападу на особовий склад або об'єкти.

Один з американських чиновників, який перебуває на базі в Європі, сказав CNN, що вони не бачили такого рівня загрози "щонайменше 10 років".

Наразі не зрозуміло, які саме розвідувальні дані спричинили ці посилені заходи безпеки, але влада європейських країн попереджала про потенційну терористичну загрозу, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні та під час чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.

Речник Європейського командування збройних сил США капрал Ден Дей, відмовився коментувати якісь конкретні безпекові заходи. Він сказав CNN, командування США "постійно оцінює різноманітні чинники, які впливають на безпеку американської військової спільноти за кордоном. У межах цих зусиль ми часто вживаємо додаткових заходів для забезпечення безпеки наших військовослужбовців. З міркувань оперативної безпеки ми не будемо вдаватися до конкретних заходів, але ми залишаємося пильними".

У червні після початку Євро-2024 німецькі спецслужби попереджали, що під час чемпіонату з футболу Німеччина може стати жертвою терористичної атаки такого ж масштабу, як напад на концертний зал “Крокус Сіті Хол” під Москвою у березні.

Наприкінці весни Головне управління внутрішньої безпеки Франції заарештувало 18-річного чеченця. Підозрювали, що він запланував вчинити теракт на стадіоні під час Олімпійських ігор 2024.

Польща в червні повідомила, що направить військовий контингент до Франції для забезпечення безпеки під час літніх Олімпійських ігор в Парижі.

Топ дня
Вербицького звільнили за власним бажанням
Заступник генпрокурора Вербицький звільнився Офiцiйно
Енергетика
Укренерго: 1 липня найбільші обмеження діятимуть з 16:00 до 24:00
Удар по терміналу "Нової пошти" у Харкові 30 червня
Ракетний обстріл Києва, Дніпра та удар по терміналу "Нової пошти" у Харкові. 858 день війни. Онлайн Оновлюється
Протести в Парижі
Нічна атака на Дніпро, протести в Парижі, обстріл Києва та вибухи в Росії: головні новини ранку 1 липня
Армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 66 артсистем та 1110 військових — Генштаб

Вибір редакції
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
Дізнайтесь більше
Джо Байден на мітингу в США після дебатів
Заміна Байдена може призвести до розколу демократів — ексречниця Білого дому
Президент США Джо Байден під час перших президентських дебатів 2024 року
Politico: сім'я Байдена звинуватила його помічників у провалі на дебатах
Джо Байден
Байден просить донорів не залишати його після невдалих дебатів — Bloomberg
Patriot
Кулеба обговорив із помічником держсекретаря США О'Браєном постачання Україні Patriot і майбутній саміт НАТО
На початок