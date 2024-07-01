Верховний суд США сьогодні, 1 липня, постановив, що кандидат у президенти Дональд Трамп може претендувати на імунітет від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє CNN.

Голова Верховного суду Джон Робертс сказав, що президенти дійсно потребують імунітету для своїх "офіційних дій".

"Ми робимо висновок, що згідно з нашою конституційною структурою розділених повноважень, природа президентської влади вимагає, щоб експрезидент мав певний імунітет від кримінального переслідування за офіційні дії під час перебування на посаді", — сказав Робертс.

Він наголосив, що принаймні щодо виконання президентом своїх основних конституційних повноважень цей імунітет має бути "абсолютним" й додав, що президент не має імунітету на свої "неофіційні дії, і не все, що він робить, є офіційним".

"Але Конгрес не може криміналізувати поведінку президента під час виконання обов’язків виконавчої гілки влади згідно з Конституцією", — сказав Робертс.

Зі свого боку Дональд Трамп привітав рішення Верховного суду щодо недоторканності президента, назвавши його великою "перемогою для Конституції США та демократії".

Зазначається, що сьогоднішнє рішення суду відкладе судовий процес за звинуваченнями у підриві федеральних виборів, порушених проти Трампа, на більший строк.

30 жовтня у штаті Колорадо (США) розпочався судовий процес щодо дискваліфікації експрезидента США Дональда Трампа на виборах глави держави у 2024 році через його ймовірну причетність до штурму Капітолія.

2 грудня Федеральний апеляційний суд Сполучених Штатів постановив, що експрезидент країни Дональд Трамп не має "абсолютного імунітету" і його можна судити через штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Це може відкрити шлях до низки цивільних позовів проти Трампа.

Що відомо про штурм будівлі Капітолія у США

Увечері 6 січня 2021 року розпочався штурм будівлі Конгресу США під час засідання Сенату. На засіданні мали затвердити результати виборів президента США, на яких переміг Джозеф Байден. Під час штурму у приміщенні сталися сутички протестувальників з поліцією.

Тодішній президент США Дональд Трамп відправив до Конгресу Нацгвардію. Правоохоронці витіснили демонстрантів з будівлі Капітолію.

Під час сутичок під Капітолієм загинули п'ятеро людей, серед яких офіцер поліції.

19 липня один з учасників штурму будівлі Конгресу США в січні 2021 року Пол Ходжкінс був засуджений до 8 місяців ув'язнення. Він став першим учасником інциденту, хто отримав реальний вирок.

27 липня спеціальний комітет Палати представників Конгресу США провів перше засідання у справі розслідування атаки на Капітолій.

18 вересня у Вашингтоні влаштували мітинг на підтримку заарештованих 6 січня під час штурму Капітолію прихильників експрезидента країни Дональда Трампа.

За даними The New York Times, серед членів ультраправого руху Proud Boys, які штурмували будівлю Капітолію, був інформатор ФБР.

9 жовтня Білий дім офіційно відхилив ініційовану Дональдом Трампом спробу заблокувати передачу Конгресу документів щодо штурму будівлі Капітолія у січні 2021 року.

Чинний президент США Джо Байден, виступаючи 6 січня 2022 року з нагоди річниці заворушень, звинуватив Дональда Трампа у поширенні брехні про події минулого року та нападі на демократичні інститути.