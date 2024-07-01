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Макрон закликав об’єднатися, щоб протистояти ультраправим у другому турі
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Макрон закликав об’єднатися, щоб протистояти ультраправим у другому турі

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Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон, Єлисейський палац, Париж, 20 червня 2024. AP/Andre Pain

Президент Франції Еммануель Макрон закликав до "демократичного єднання" у другому турі парламентських виборів, щоб протистояти ультраправим.

Про це він сказав коментуючи екзитполи, які прогнозували перемогу ультраправих, передає BFMTV.

"Висока участь у першому турі цих парламентських виборів свідчить про важливість цього голосування для всіх наших співвітчизників і прагнення прояснити політичну ситуацію", — сказав Макрон.

Президент закликав до "широкого демократичного і республіканського єднання" перед другим туром голосування, що остаточно визначить переможців у мажоритарних округах.

Що відомо про вибори у Франції

9 червня президент Франції Еммануель Макрон розпустив Національні збори —французький парламент.

Макрон пішов на такий крок після поразки на виборах в Європарламент. Ультраправе Національне об’єднання (RN) Марін Ле Пен набрав близько 33%, партія Макрона 15%, соціалісти 14%.

Перший тур позачергових виборів відбувся 30 червня, другий відбудеться 7 липня.

За даними екзитполів, ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен лідирує у першому турі парламентських виборів у Франції, передає Le Figaro — у неї близько 34% голосів.

На другому місці блок лівих партій "Новий народний фронт" — близько 29%. Далі — партія чинного президента Макрона, яка набирає 21,5% голосів. Другий тур виборів відбудеться 7 липня.

Голова лівого альянсу (президентська партія) "Новий народний фронт" Жан-Люк Меланшон заявив, що партія зніме кандидатів, які посядуть треті місця, щоб збільшити шанси інших кандидатів перемогти партію Марін Ле Пен у другому турі парламентських виборів.

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