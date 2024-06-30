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Явка на парламентських виборах у Франції попередньо є найвищою з 1981 року — Le Figaro
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Явка на парламентських виборах у Франції попередньо є найвищою з 1981 року — Le Figaro

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Парламентські вибори у Франції
Виборча дільниця у Парижі, Франція, 30 червня 2024 року. AP Photo/Aurelien Morissard

Явка на парламентських виборах у Франції станом на 12:00 за місцевим часом склала 25,90%, що є рекордом з 1981 року.

Про це повідомляє Le Figaro із посиланням на дані французького Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що попередня явка цього року є на 7,47% більшою, ніж у першому турі парламентських виборів у 2022 році, та на 6,09% вищою, ніж на виборах до Європарламенту три тижні тому.

Найбільше голосують жителі департаментів Аверон та Буш-дю-Рон, найменше голосують у Валь-де-Марні та О-де-Сені.

9 червня президент Франції Еммануель Макрон розпустив Національні збори —французький парламент.

Макрон пішов на такий крок після поразки на виборах в Європарламент. Ультраправе Національне об’єднання (RN) Марін Ле Пен набрав близько 33%, партія Макрона 15%, соціалісти 14%.

Перший тур позачергових виборів проходить 30 червня, другий відбудеться 7 липня.

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