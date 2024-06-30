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У Вільнянську завершили рятувальні роботи й дронова атака на РФ — головні новини ранку 30 червня
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У Вільнянську завершили рятувальні роботи й дронова атака на РФ — головні новини ранку 30 червня

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У Вільнянську завершили рятувальні роботи
Пожежники працюють на місці російського ракетного удару місті Вільнянськ на Запоріжжі, 29 червня 2024. REUTERS

У Вільнянську завершили рятувальні роботи; у неділю світло в Україні вимикатимуть впродовж всієї доби; дрони атакували Бєлгородську і Брянську області РФ та ЄС розширив санкції проти Білорусі — Суспільне підготувало головні новини ранку 30 червня.

1. У Вільнянську завершили рятувальні роботи

Пошуково-рятувальні роботи у Вільнянську на Запоріжжі завершили.

Про це повідомили в ДСНС області:

"Рятувальники ліквідували загоряння будівель і автівок. Гасіння відбувалося в двох місцях одночасно: двоповерхової будівлі і прибудови. Крім того, поряд розташованих автівок, на площі 300 кв.м та двох одноповерхових будівель на площі 150 кв.м", — йдеться у повідомленні.

Контекст: 29 червня о 17:40 російські війська завдали ударів по центральній Вільнянська. Сталося загоряння декількох транспортних засобів та будівель. Пошкоджені житлові будинки, крамниці, громадські будівлі, обʼєкт критичної інфраструктури та транспортні засоби. Як наслідок — семеро загиблих, 31 людина поранена, з яких восьмеро дітей.

2. Сьогодні світло вимикатимуть впродовж всієї доби

У неділю, 30 червня, по всій Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

При цьому у компанії зазначили, що з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень споживання електрики може бути збільшено.

Контекст: З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

3. Дрони атакували Бєлгородську і Брянську області РФ

Два дрони-камікадзе нібито атакували багатоквартирний будинок у місті Грайвороні Бєлгородської області Росії, повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

За його даними, у двох квартирах вибиті вікна, також уламки посікли один автомобіль.

Окрім того, у Брянській області начебто була здійснена атака за допомогою чотирьох безпілотників, повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі.

"Чотири безпілотні літальні апарати літакового типу знищені над Трубчевським районом. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", — написав Богомаз.

Чому це важливо: 27 червня у Міноборони РФ заявили, що вночі над територією трьох регіонів нібито було збито сім безпілотників. Йдеться про Московську, Тверську та Бєлгородську області. Російські Telegram-канали повідомили, що у Тверській області атаковано хімзавод.

4. ЄС розширив санкції проти Білорусі

Рада Європейського союзу поширила на Білорусь низку санкцій, які вже діють проти Росії через війну проти України.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що Рада продовжує заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення, а також запроваджує подальші обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти збільшенню промислового потенціалу Білорусі. Ці обмеження стосуються також експорту до Білорусі товарів і технологій морського судноплавства, а також предметів розкоші.

Рада ЄС забороняє надавати певні послуги Білорусі, її уряду, державним органам, корпораціям чи агентствам, а також будь-якій фізичній чи юридичній особі, яка діє від імені чи за їх вказівкою. Мова йде про бухгалтерські послуги, аудиторські послуги, а також архітектурні та інженерні послуги. Сюди включають також послуги з реклами, дослідження ринку та опитування громадської думки тощо.

Рада ЄС розширює заборону на перевезення вантажів автомобільним транспортом по території ЄС на причепах і напівпричепах, зареєстрованих у Білорусі, у тому числі на вантажівках, зареєстрованих за межами Білорусі.

Чому це важливо: Раніше дипломати заявили, що мета нових санкцій — запобігти обходу обмежень щодо Росії. Єврокомісія розробляла пакет санкцій щодо Білорусі, щоб привести його у відповідність до обмежувальних заходів, вжитих проти Росії.

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