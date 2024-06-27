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Вночі 27 червня збито сім безпілотників, два з яких над Московською областю — Міноборони РФ
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Вночі 27 червня збито сім безпілотників, два з яких над Московською областю — Міноборони РФ

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У Міноборони РФ заявили, що вночі 27 червня над територією трьох регіонів нібито було збито сім безпілотників. Йдеться про Московську, Тверську та Бєлгородську області.

Про це йдеться у повідомленні російського оборонного відомства.

"Черговими засобами ППО знищено чотири БПЛА над територією Тверської області, два БПЛА над територією Московської та один БПЛА над територією Бєлгородської області", розповіли у Міноборони РФ.

26 червня у Міноборони РФ повідомили, що над територією Смоленської області нібито було збито два дрони.

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