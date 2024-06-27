У Міноборони РФ заявили, що вночі 27 червня над територією трьох регіонів нібито було збито сім безпілотників. Йдеться про Московську, Тверську та Бєлгородську області.

Про це йдеться у повідомленні російського оборонного відомства.

"Черговими засобами ППО знищено чотири БПЛА над територією Тверської області, два БПЛА над територією Московської та один БПЛА над територією Бєлгородської області", розповіли у Міноборони РФ.

26 червня у Міноборони РФ повідомили, що над територією Смоленської області нібито було збито два дрони.