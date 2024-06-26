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Країни ЄС погодили нові санкції проти Білорусі
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Країни ЄС погодили нові санкції проти Білорусі

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Країни ЄС погодили нові санкції проти Білорусі
Прапор ЄС. Getty Images

Країни Європейського Союзу погодили в середу, 26 червня, новий пакет санкцій проти Білорусі.

Про це заявили дипломати ЄС і Бельгія, чиє головування в Раді ЄС завершується 30 червня.

Мета нових санкцій — запобігти обходу обмежень щодо Росії.

"Посли ЄС досягли принципової згоди щодо нового пакету санкцій проти Білорусі. Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії в Україну, включаючи боротьбу з обходом санкцій", — повідомляє бельгійське головування у соцмережі Х.

Про погодження санкцій щодо Білорусі також повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"За останні місяці стало очевидно, що основний обхід санкцій (проти Росії — ред. ) відбувається через Білорусь, — розповіло DW дипломатичне джерело в Брюсселі. — Коли ми вели переговори щодо 14-го пакету, ми зосередилися лише на Росії, але залишається лазівка, яку необхідно закрити”.

За словами джерела, останніми днями Єврокомісія розробляла пакет санкцій щодо Білорусі, щоб привести його у відповідність до обмежувальних заходів, вжитих проти Росії.

"Ми розуміємо, що це дуже короткий термін, адже зазвичай на це потрібно кілька тижнів. Але зі зрозумілих причин переважна більшість держав-членів визнала, що ми повинні спробувати встигнути до 30 червня", — сказало джерело.

Введення нових санкцій щодо Білорусі активно просуває Бельгія. Штрафні заходи, ухвалені на рівні послів, можуть затвердити вже 27-28 червня на саміті ЄС у Брюсселі, пише DW.

Цього тижня ЄС прийняв свій 14-й пакет санкцій, щоб покарати Росію за повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році. Він включає в себе пункти, що посилюють відповідальність компаній ЄС, які експортують через країни, що не входять до ЄС.

"Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії в Україну, включаючи боротьбу з обходом санкцій", — заявила Бельгія, яка головує в ЄС до кінця червня.

Раніше Держдеп США вніс у список країн-спонсорів торгівлі людьми Росію та Білорусь.

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