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Дрони атакували Бєлгородську і Брянську області РФ: що відомо
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Дрони атакували Бєлгородську і Брянську області РФ: що відомо

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Мапа Бєлгородської області Росії
Бєлгородська область РФ. Ілюстративне фото з відкритих джерел. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Два дрони-камікадзе нібито атакували багатоквартирний будинок у місті Грайвороні Бєлгородської області Росії.

Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

"У двох квартирах вибиті вікна, також уламками посічено один автомобіль. Інформація уточнюється, поквартирний обхід буде здійснено у світлий час доби", — написав Гладков.

Окрім того, у Брянській області начебто була здійснена атака за допомогою чотирьох безпілотників.

Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі.

"Чотири безпілотні літальні апарати літакового типу знищені над Трубчевським районом. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", — написав Богомаз.

27 червня у Міноборони РФ заявили, що вночі над територією трьох регіонів нібито було збито сім безпілотників. Йдеться про Московську, Тверську та Бєлгородську області. Російські Telegram-канали повідомили, що у Тверській області атаковано хімзавод.

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