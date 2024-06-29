Дрони атакували Бєлгородську і Брянську області РФ: що відомо

Два дрони-камікадзе нібито атакували багатоквартирний будинок у місті Грайвороні Бєлгородської області Росії.
Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.
"У двох квартирах вибиті вікна, також уламками посічено один автомобіль. Інформація уточнюється, поквартирний обхід буде здійснено у світлий час доби", — написав Гладков.
Окрім того, у Брянській області начебто була здійснена атака за допомогою чотирьох безпілотників.
Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі.
"Чотири безпілотні літальні апарати літакового типу знищені над Трубчевським районом. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", — написав Богомаз.
27 червня у Міноборони РФ заявили, що вночі над територією трьох регіонів нібито було збито сім безпілотників. Йдеться про Московську, Тверську та Бєлгородську області. Російські Telegram-канали повідомили, що у Тверській області атаковано хімзавод.