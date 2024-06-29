Україна і Китай продовжуватимуть діалог з питань миру — Кулеба

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба зі спеціальним представником китайського уряду з європейських справ У Хунбо на полях Дубровницького форуму в Хорватії.

Про це міністр повідомив у соцмережі X.

"Україна та Китай продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку. Я наголосив на важливості стратегічно розглядати наші відносини у двосторонньому контексті, а також крізь призму майбутнього членства України в Європейському Союзі", – йдеться у дописі Кулеби.

Він додав, що серед іншого поінформував Хунбо про перший саміт миру, який відбувся у Швейцарії.

"Ми обмінялися думками щодо подальших зусиль з відновлення справедливого і тривалого миру в Україні, заснованого на повазі до Статуту ООН та міжнародного права", — поінформував очільник МЗС України.

Китай відмовився взяти участь у саміті миру, бо туди не запросили Росію.

Зеленський заявив, що Китай переконував деякі держави не брати участь у саміті миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня. Пекін заперечив звинувачення в тому, що КНР чинить тиск на інших, щоб вони не відвідували Глобальний саміт миру.

У травні лідер Китаю Сі Цзіньпін під час пресконференції з очільником Кремля Володимиром Путіним заявив, що Пекін і Москва виступають за "політичне врегулювання" війни в Україні.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай не може шукати шляхи для припинення війни в Україні та покращення відносин з Європою і водночас постачати Росії товари, які є "найбільшим викликом європейській безпеці з часів закінчення холодної війни".