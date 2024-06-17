Швейцарія має намір обговорити з Росією і Китаєм підсумки Саміту миру, оскільки вони не брали участь у заході.

Про це на пресконференції заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

"У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції", — сказав він.

На уточнювальне запитання журналістів, що саме буде обговорюватись, Кассіс зазначив, що "більш конкретно" говорити не буде.

Він нагадав, що швейцарська сторона під час підготовки цього заходу побачила неможливість здійснити наміри присутності Росії "на борту" від самого початку, однак була надана обіцянка, що вона буде на борту, коли прийде час.

"Тому зараз питання полягає в тому, коли ми зможемо зробити цей крок і який тип маршруту буде використано, тому що не всі маршрути, які ми можемо уявити сьогодні, дозволять Росії брати участь", — пояснив глава швейцарської дипломатії.

Кассіс визнав дилему, що переважна більшість рішень, які було ухвалено, не можуть бути ухвалені без участі РФ і водночас наголосив, що саме з погляду можливої зацікавленості російської сторони та побудови шляху до миру було обрано три теми для першого Саміту: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення полонених, а також тисяч дітей.

Він додав, що очевидно з цієї причини таким питанням не стало, наприклад, питання територіальної цілісності, тому що наразі перспективи його обговорення між сторонами безвихідні.

Кассіс вказав на заяву очільника Кремля Росії Володимира Путіна напередодні заходу і назвав її сигналом, який він хотів надати всім країнам-учасницям Саміту.

"І його заява повністю суперечить тому напрямку, який хочуть прийняти інші країни", — сказав Кассіс.

За його словами, також Швейцарія проведе детальне обговорення результатів Саміту і з іншими країнами, "у чиї двері ми постукали, а вони не прийшли, наприклад, із Китаєм". Глава МЗС нагадав, що на першому етапі вони запропонували взаємну підтримку, але потім сказали "ні", коли побачили, що на цьому першому етапі неможливо залучити Росію.

"Зараз ми проведемо з цими країнами глибоке обговорення й обговоримо, як цей шлях або куди цей шлях може нас привести. Існують різні думки та ідеї щодо того, як можна продовжувати цей шлях, шлях до миру. І ці різні ідеї необхідно об'єднати, щоб знайти спільний шлях вперед", — сказав він.

Він вказав, що Китай і Бразилія можуть піти іншим шляхом, і йдеться також про пошук способу об'єднати ці різні підходи.

Кассіс зазначив, що для успіху "потрібна воля", з одного боку, України, а з іншого боку — великих гравців, адже геополітичні рішення не можна ухвалювати поодинці, тоді як Швейцарія готова й надалі виконувати велику роботу з посередництва.

Коментуючи, чому підсумковим документом саміту стало спільне комюніке, а не декларація, міністр зазначив, що "в дипломатії кожне слово має значення".

"Спільне комюніке менш зобов'язувальне, ніж декларація, це точно. І оскільки це перший крок, ідея полягала в тому, щоб робити по одному маленькому кроку за раз, щоб залучити якомога більше людей. І я думаю, що те, що майже всі учасники долучилися й лише 7 чи 8 людей відмовилися, і це великий успіх. Ми самі були здивовані. Тож це все ще основа, основа, на якій ми можемо побудувати трохи впевненості, щоб зробити кілька кроків уперед", — сказав Кассіс.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної й продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не була запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 80 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд тощо. Але до документа можуть долучитися будь-які країни й після завершення саміту.

Удень, 16 червня, Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.