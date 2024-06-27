Китай встав на бік Путіна у війні проти України — посол США у КНР

Посол США у Пекіні Ніколас Бернс заявив, що Китай не є нейтральною країною, а фактично встав на бік керівника Росії Путіна у війні проти України.

Про це Бернс заявив під час виступу в китайському фінансовому центрі в Шанхаї, передає Sky News.

Бернс сказав, що, незважаючи на свої претензії на нейтралітет, Китай надає низку технологій Москві, зберігаючи міцні торговельні зв’язки з Росією протягом усього вторгнення РФ в Україну.

Під час свого виступу у Шанхаї, дипломат наголосив, що повномасштабне вторгнення Росії, яке триває вже третій рік, стало “екзистенційною кризою” в Європі.

“Ми вважаємо великою помилкою дозволити китайським компаніям тисячами відправляти стільки компонентів, технологічних компонентів, мікропроцесорів і нітроцелюлози до Росії, щоб зміцнити оборонно-промислову базу Російської Федерації для цієї жорстокої війни”, – сказав Бернс.

Китай "не нейтральний, а фактично виступив на боці Росії у цій війні", додав посол.

Китай відмовився взяти участь у саміті миру, бо туди не запросили Росію.

Зеленський заявив, що Китай переконував деякі держави не брати участь у саміті миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня. Пекін заперечив звинувачення в тому, що КНР чинить тиск на інших, щоб вони не відвідували Глобальний саміт миру.

У травні лідер Китаю Сі Цзіньпін під час пресконференції з очільником Кремля Володимиром Путіним заявив, що Пекін і Москва виступають за "політичне врегулювання" війни в Україні.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай не може шукати шляхи для припинення війни в Україні та покращення відносин з Європою і водночас постачати Росії товари, які є "найбільшим викликом європейській безпеці з часів закінчення холодної війни".