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Китай не може одночасно покращувати відносини з ЄС і підтримувати оборонку РФ, — Блінкен
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Китай не може одночасно покращувати відносини з ЄС і підтримувати оборонку РФ, — Блінкен

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Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен. AP/Alex Brandon

Китай не може шукати шляхи для припинення війни в Україні та покращення відносин з Європою і водночас постачати Росії товари, які є "найбільшим викликом європейській безпеці з часів закінчення холодної війни".

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Саудівській Аравії, передає The Guardian.

"Ми співпрацювали з Китаєм від початку російської агресії проти України і закликали їх не надавати Росії зброю, зброю, яка підживлює агресію", — зазначив він.

Водночас держсекретар наголосив, що Китай безпосередньо не постачав Росії зброю, ракети, боєприпаси, як Іран та КНДР.

"Проте Китай надає неоціненну підтримку оборонно-промисловій базі Росії, яка допомагає їй справлятися з величезним тиском, який чиниться через санкції, експортний контроль та інші заходи", — сказав Блінкен.

За його словами, за останній рік РФ виробляла боєприпаси, ракети, танки і бронетехніку швидшими темпами, "ніж будь-коли у своїй сучасній історії, в тому числі як Радянський Союз під час холодної війни".

"Як це вдалося зробити? Тому що Росія отримує масові надходження верстатів, мікроелектроніки, оптики, переважно з Китаю. Зараз це предмети подвійного використання, але ми дуже чітко знаємо, куди багато з них надходить", — зазначив держсекретар.

За словами Блінкена це створює дві проблеми:

  1. Дає можливість Росії продовжувати агресію проти України. “Отже, це увічнення війни, якій, за словами Китаю, він хоче покрасти край. Як і всі ми”, — сказав він.
  2. Дозволяє Росії відновити оборонно-промислову базу, яку, як вважають країни Європи, можуть використати проти них у разі поразки України.

"Саме тому, у той час, як Китай прагне поліпшити відносини з країнами Європи, він також створює найбільший виклик європейській безпеці з часів закінчення холодної війни. І, як я вже казав своїм китайським колегам, не можна мати і те, й інше”, — наголосив Блінкен.

25 квітня Ентоні Блінкен прибув до Китаю, аби обговорити гострі питання військової підтримки Росії з боку КНР, а також — загрозу нових санкцій.

Після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном Блінкен закликав Китай утриматися від допомоги Росії у війні проти України.

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